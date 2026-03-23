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Choque en zona oeste: por la lluvia, no pudo dominar la moto y colisionó contra un taxi

El siniestro vial se produjo este lunes temprano en Avellaneda y Montevideo. El motociclista sufrió heridas leves.

23 de marzo 2026 · 08:34hs
Choque en Montevideo y Avellaneda. Sucedió cuando caía una intensa llovizna

Foto: Maxi Klanjscek

Choque en Montevideo y Avellaneda. Sucedió cuando caía una intensa llovizna

Esta mañana de lunes arrancó con un fuerte choque en Avellaneda y Montevideo, en la zona oeste de Rosario. El siniestro vial se produjo entre una moto y un taxi, y el conductor del primer vehículo sufrió lesiones leves a pesar de que el impacto fue importante. En el momento de la colisión caía una intensa llovizna, pero el sistema de semáforos funcionaba con normalidad.

La colisión se produjo poco antes de las 6.30 de la madrugada. El conductor de la moto le contó al móvil de LT8 que en el momento en que chocó se dirigía a trabajar.

“Yo iba por Avellaneda en dirección al norte. Por la lluvia no alcanzaba a ver bien y de golpe me encontré con el semáforo en rojo y también me encontré con el taxista. Frené, pero patiné por el agua en el pavimento y choqué al taxista en la parte de atrás. Derrapé como cinco metros sobre el pavimento. Por el estado del pavimento no pude controlar la moto”, contó el muchacho mientras era atendido por personal Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

>> Leer más: Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

El joven manifestó que no necesitó ser trasladado a un hospital y que solo sufrió golpes en distintas partes del cuerpo. “Voy a esperar que me venga a buscar un conocido. Estoy dolorido, pero no es nada grave”, agregó.

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