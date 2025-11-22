La Capital | Asesinato

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

Las familias Dávalos y Gamarra tenían una venganza pendiente. Reinaldo Dávalos fue asesinado en una cancha de fútbol. Hay tres imputados y un prófugo

22 de noviembre 2025 · 10:00hs
Ramón Gamarra, de 65 años, y su hijo Ángel, de 27, fueron imputados por el asesinato a puñaladas de Reinaldo Valiente Dávalos. Los tres, victimarios y víctima, forman parte de la colectividad paraguaya que puebla los territorios de zona sudoeste de Rosario, en inmediaciones de bulevar Seguí y Garzón. El crimen ocurrió el pasado 15 de noviembre a las 21.30 en "Mega 8", una cancha de fútbol de Seguí al 6000.

En la audiencia imputativa la fiscal Marisol Fabbro pidió la prisión preventiva para los dos acusados y el juez Gustavo Pérez de Urrechu hizo lugar al pedido de la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva de los imputados por el plazo de dos años.

Según contaron testigos en Fiscalía, esa noche integrantes de la familia Dávalos presenciaban la final de un campeonato local en la humilde cancha de zona oeste. Allí estaban Fredy y Reinaldo Dávalos, cuando llegaron al lugar cuatro integrantes de la familia Gamarra: Ramón y Ángel, más Daniel y Alfonso, éste último de 17 años y ya imputado en la causa.

Asesinato en la zona sudoeste

Según se reveló en la audiencia, la familia Gamarra llegó al predio a bordo de un auto Eco Sport. Al llegar comenzaron a gritar y habrían mostrado un arma a los Dávalos. Fue entonces cuando Fredy les arrojó tiró una botella al parabrisas del auto. Al instante descendieron los cuatro Gamarra del vehículo con machetes, cuchillos y hasta un destornillador.

Tanto Ángel como Ramón portaban machetes. Así armados fueron contra los Dávalos y comenzaron a golpear tanto a Fredy como a Reinaldo. "Les pegaban, no sabemos si con la mano cerrada o con un cuchillo", contó un testigo. Reinaldo murió por un shock hipovolémico, producto de una hemorragia torácica masiva por lesiones viscerales causadas por una herida de arma blanca.

Por su parte, Ramón y Adolfo Gamarra (el menor), atacaron a Fredy, quien resultó herido. Tras ello, intentaron huir pero fueron capturados por personal policial que circulaba a bordo de un móvil patrullando la zona. Los Dávalos se movían en un Chevy serie 2, un auto más que viejo con el que llegaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Pero al arribar al hospital Reinaldo ya había muerto. Días después la familia Dávalos viajó al Paraguay con los restos de Reinaldo, con la intención de darle sepultura.

El móvil del ataque, al parecer, fue una venganza: hace un tiempo uno de los Dávalos golpeó a un integrante de la familia Gamarra y le habría lastimado un ojo, con consecuencias graves. Esto habría sido el motivo por el cual la familia Gamarra fue a buscar a los Dávalos.

La venganza

Una vecina de la zona contó a a La Capital que los Dávalos se mudaron hace un tiempo a Villa Gobernador Gálvez, por eso cuando los Gamarra se enteraron que estaban en la zona los fueron a buscar. "Los Gamarra son gente muy impetuosa. No venden drogas ni nada, pero siempre hay problemas con ellos. Tuvieron una pelea con los Dávalos hace dos o tres años. Reinaldo tuvo la pelea con Dani Gamarra y lo que hizo Dani fue por venganza”.

Ramón explicó en el tribunal que tenía Epoc, una enfermedad pulmonar, y el juez Pérez de Urrechu le dijo que pediría al Servicio Penitenciario que lo traslade a un lugar en el que pueda ser "atendido debidamente".

