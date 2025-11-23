Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central, que estrenó su título de campeón de la Liga 2025, perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante de Arroyito con gol de Cetré a los 30'. De esta manera los canallas quedaron eliminados del Clausura 2025.
En el marco de los octavos de final del Clausura 2025, Central cayó 1 a 0 ante Estudiantes en Arroyito.
Central, que estrenó su título de campeón de la Liga 2025, perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante de Arroyito con gol de Cetré a los 30'. De esta manera los canallas quedaron eliminados del Clausura 2025.
El árbitro del partido fue Pablo Dóvalo, mientras que Hernán Mastrángelo estuvo en el VAR.
ST 6': Tremenda atajada de Broun para evitar el segundo gol de Estudiantes.
PT 30': Estudiantes se pone en ventaja en el Gigante de Arroyito
PT 28': Central se pierde el primer gol.
PT 8': Fuerte falta a Di María en los primeros minutos del partido
