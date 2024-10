Murió la primera jugadora trans del fútbol femenino e integrante de la policía de Santa Fe

>>Leer más: En Santa Fe, más de 100 varones y mujeres trans esperan la cirugía de reasignación de sexo

Además, en el comunicado expresó: “Narela fue una de las compañeras que logró destacarse por su decisión de vida y esto fue reflejado por los medios de prensa testimoniando así la voluntad de los trabajadores de enriquecer esa diversidad presente en nuestra sociedad actual. Nos decía: Sean lo que quieren ser. Si tienen un sueño, síganlo. Se animó y los alcanzó".

Por su parte, el portal La Diez recordó una entrevista realizada a la jugadora en 2022 donde habló sobre su recorrido. "Si yo me tengo que morir hoy, me muero feliz porque hice todo lo que quería. Y si vuelvo a nacer, quisiera volver a ser Narela por todo lo que logré. En las redes me escriben diciendo: yo me superé gracias a vos", contó en diálogo con el portal.