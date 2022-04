Murió el hombre que chocó contra un camión en Roldán

La confirmación fue dada desde el destacamento policial del Heca, de donde se dio intervención al fiscal de homicidios culposos en turno, quien determinará las medidas a realizar.

El accidente ocurrió el jueves pasadas las 7.30 en el kilómetros 318 de la doble traza, a la altura de Roldán sobre la mano que va de Córdoba a Rosario. El utilitario Fiat Ducato que era conducido por el fallecido impactó con la parte trasera de el camión Ford Cargo 1832E con semirremolque conducido por el un hombre de 44 años de la ciudad de Coronda.

Aparentemente, el camión se quedó sin combustible o tuvo un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre el pavimento. En esas circunstancias fue que lo embistió la Ducato que circulaba en la misma dirección. Por la gravedad de las lesiones, Mena fue trasladado en una ambulancia del Sies del Samco de Roldán hacia el Heca. Previamente, los bomberos voluntarios locales trabajaron 40 minutos para sacar a la víctima del vehículo donde había quedado atrapada.

A pesar de la gravedad de las heridas, el conductor no pudo ser trasladado en el helicóptero sanitario ya que este servicio, que antes el gobierno de Santa Fe lo prestaba en forma gratuita, ahora sólo está disponible para comunas, municipios o privados que mantienen convenios directos con la empresa que explota la prestación.

"El chofer del camión declaró que sufrió un problema mecánico y quedó parado sobre la cinta asfáltica. Al momento que llegamos nosotros no había ninguna señalización o baliza puesta. Creemos que el conductor de la Ducato se encontró de golpe con el camión parado. Hay que tener en cuenta el horario. Fue justo cuando amanecía, aquí da el sol de frente y puede ser que (el conductor) no el haya podido ver bien", dijo un integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios en declaraciones que fueron reproducidas por la edición on line de La Capital. La víctima "tenía muchos golpes y cortes, estaba en estado delicado. El chofer es es oriundo de Barrancas y tiene unos 50 años", agregó el referente del cuerpo roldanense.

Mena agonizó un día entero, y finalmente este viernes se comunicó su deceso.