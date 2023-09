Misterio sobre la muerte de un joven hallado tendido en la autopista a Córdoba

cascosss.jpg La moto en que la víctima llegó al lugar estaba estacionada sobre la colectora, con la traba del manubrio activada

El motivo de la muerte del joven no pudo ser desentrañado hasta ahora y por eso la carátula del caso es por el momento muerte dudosa. La conjetura de que por un motivo no determinado el joven detuvo su moto y fue atropellado no parece muy firme debido a la lesión localizada exclusivamente en la cabeza. Tampoco parece sugerible que se trate de un suicidio porque en ese caso el arma utilizada debería haber aparecido en el lugar. No hay ninguna referencia al respecto en la actuación policial.