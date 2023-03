Los trips, la plaga de insectos diminutos que migró de los cultivos de soja a Rosario

La especie es molesta pero fitófaga, es decir que se alimenta de materias vegetales, por lo que no genera mayores inconvenientes en la población humana. Conocidos científicamente como Caliothrips phaseoli , son de la familia de de las Thripidae, y justamente atacan a las plantas que sufren estrés hídrico como ocurrió durante estos años de sequía y escasez de agua.

Sucedió que, ante la intensa y pronunciada ola de calor y la falta de precipitaciones, hubo espacios abiertos y hasta patios domiciliarios donde era elocuente la presencia de estos insectos, capaces de generar cierta comezón y picaduras accidentales, tan molestas como los propios mosquitos.

Sensibles a la lluvia

No obstante, Tasinato aclaró que estas especies son frágiles y sensibles a abundantes precipitaciones, aunque eso aún no ocurrió en su totalidad. "Pueden picar pero accidentalmente, aunque no se alimentan de sangre puesto que son fitófagos. Los atraen los colores brillantes por lo que pueden estar primero en flores", consignó.

Si bien las lluvias intensas comenzaron desde este martes por la madrugada, los trips comenzaron a ceder paulatinamente. "Es un insecto que no debería perdurar mucho en la ciudad", sostuvo para precisar que un trips adulto puede vivir entre unos 15 y 25 días, aunque eso depende de las condiciones ambientales.

Trampa cromática casera

A la hora de repeler y/o espantar a los trips, algunos recomiendan implementar trampas cromáticas de tipo casero, tales como un plástico o cartulina de colores vivos (amarillo o azul) que más lo atraen. A eso se puede sumar una mezcla aceite y miel: ahí quedan adosados.

Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), los altos periodos de sequía en distintas zonas de este país favorecieron la propagación masiva de los trips en los cultivos de soja de la región núcleo. "En la última década los trips de la soja se han vuelto una de las plagas de mayor cuidado para los productores de esta leguminosa", apuntaron.

A su vez, señalaron que los trips incrementan su población en muy pocos días, es indispensable un rápido tratamiento y una constante observación a los cultivos para evitar su propagación, puesto que completan su ciclo a fase adulta en el suelo y la reaparición de la plaga es muy rápida (emergen de 5 a 7 días).