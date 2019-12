Un grupo de trabajadores aceiteros de Puerto General San Martín logró el sueño de terminar la secundaria, algo que tenían pendiente porque, diferentes situaciones, así lo impusieron.

El acto de colación se llevó a cabo con la presencia de la ministra de Educación, Claudia Balagué, quien hoy culmina su gestión que , entre otras acciones, hizo una fuerte apuesta al programa Vuelvo a Estudiar "Tiempo de Superación".

Ello posibilitó que 78 empleados aceiteros de Puerto General San Martín, nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), hoy tengan en sus manos el titulo de egresados.

En la ocasión, Balagué destacó que "este plan nos permite garantizar un derecho fundamental como es el de la educación, que consideramos como la madre de muchos otros derechos".

"Sabemos lo que trabajaron estos estudiantes que hoy egresan y que quieren seguir estudiando. Los acompañaremos, en mi caso desde la Cámara de Diputados con proyectos legislativos, si es necesario, para que esto continúe y todos tengan las posibilidades de seguir estudiando y pensando en un futuro mejor", agregó la ya legisladora en el salón de calle Nerbutti al 100, de Puerto General San Martín.

Por su parte, el secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soesa), Pablo Reguera, felicitó a los trabajadores "porque es una etapa de la vida que al fin se termina: el secundario. Y ustedes saben que desde el sindicato apoyamos con ayuda para quienes quieran seguir estudiando una carrera terciaria. Ya están convocados, pónganse a pensar, estamos a disposición de todos ustedes. Esto que ocurre hoy aquí no tiene precio, no se compran con dinero, son cosas que se hacen o no se hacen y el resultado es este".

El plan Vuelvo a Estudiar Tiempo de Superación implementa estrategias de inclusión socioeducativa destinadas, específicamente, a trabajadores del Estado, empresas y gremios que se suman a un cursado flexible, que respeta la carga horaria laboral. Los trabajadores cursaron en la sede de Soea y recibieron el título de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (Eempa) Nº 1315.

Estaban presentes en la oportunidad, el subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de la provincia, Pablo Fernández; la directora provincial de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Noemí Stara; el director provincial de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, Javier Dócola; la directora de la Eempa 1315, Adriana Simonetti; estudiantes, familias y miembros del sindicato.

Venado Tuerto

Un acontecimiento similar sucedió recientemente en Venado Tuerto con 50 empleados de la firma Corven, dedicada a ensamblar motocicletas, cuatriciclos y fabricar autopartes. En ese marco Balagué manifestó su satisfacción al indicar que "elegí este acto y este momento para hacerles esta última visita como ministra. Para nosotros el Vuelvo a Estudiar ha sido un plan maravilloso que hemos desplegado a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe".

"El objetivo _agregó_ fue garantizar el derecho a la educación de tantos jóvenes y adultos que veían vulnerado ese derecho porque no existía esa posibilidad. Eso hacía que sea casi imposible llegar a la meta, y para eso había que activar una política activa en educación, una política que pensara en el otro, y esa política fue el Plan Vuelvo a Estudiar".

"Este plan permitió que hoy 25 mil jóvenes de la provincia de Santa Fe estén egresando como ustedes, y llegando a tener su título secundario que abre muchísimas puertas en lo educativo y en lo laboral", concluyó.