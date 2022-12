Las Parejas: sortearon 246 lotes para construir viviendas de trabajadores

las parejas sorteo loteo (5).jpeg El intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci y el secretario de Prensa, Mariano Di Capua, presentaron la ceremonia de sorteo.

De los 81 incluidos en el padrón de inscriptos para el sorteo, un lote fue para un integrante de la Asociación Bomberos Voluntarios, cuatro para familias con integrante discapacitado, cinco para empleados públicos, cinco para solteros sin hijos y la parte final con 66 parcelas para ciudadanos que se anotaron para poder construir su vivienda en el sector oeste de la ciudad. De ellos, tres habían quedado pendientes del loteo “Barrio Bocha Mansilla” y fueron sorteados en esta oportunidad.

Alta demanda

“Este municipio, de manera inédita a lo largo y a lo ancho de la república, creó en 2007 el primer loteo municipal y desde allí fueron variando las modalidades, las circunstancias de acuerdo a las épocas y las necesidades. El primer programa tenía 72 lotes y hoy estamos en 243. Pero también aumentó la cantidad de inscriptos en la medida en que fueron pasando los años y eso habla de la clara necesidad que tiene la ciudad de viviendas”, repasó el intendente.

las parejas sorteo loteo (2).jpeg

Dijo, además, que “atrás de eso están los programas nacionales y provinciales como ‘Procrear’ y ‘Tu lote propio’ que también aportaron soluciones habitacionales. Esto fija una clara política social en busca de resolver esta problemática dado el valor inmobiliario que tienen las tierras normalmente en toda la región y que se le hace inaccesible a cualquier trabajador”.

Empuje empresarial

Compagnucci agradeció especialmente a las empresas que contribuyeron para la compra de las tierras para desarrollar el loteo “y también a las que no participaron porque se les hizo difícil. Porque todas apoyaron unánimemente para que esto sea una realidad y confían en el municipio. Hace dos años se entregaron 194 lotes y hoy tenemos la suerte de sortear 243 más. Esto no sería posible si no tuviéramos el aporte de todas las empresas y del claro fin que persiguen en el crecimiento de la ciudad y de aportarle soluciones a sus trabajadores”.

las parejas sorteo loteo (4).jpeg

“Para el cupo general, son 81 lotes que se sortearon entre las más de 600 carpetas presentadas. Además, seguiremos trabajando para poder poner a disposición la posibilidad de seguir gestionando nuevas viviendas y lotes”, señaló el intendente y añadió que “el 2023, nos encontrará con la entrega y la puesta a disposición de estos lotes, pero también promediando el año sortearemos las 139 viviendas que se construyen dentro del programa del Ministerio de Hábitat conjuntamente con la Unión Obrera Metalúrgica”.

