La provincia participó de la misión comercial de la Región Centro a Singapur

Singapur. Se realizó la apertura de la misión comercial, con la participación del embajador argentino en Singapur, Mauricio Nine.

El jueves se realizó la apertura de la misión comercial a cargo del secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, quien afirmó que “esta misión constituye una ventana de oportunidades para generar vínculos y relaciones comerciales”.

Seguidamente el embajador de la República Argentina en Singapur, Mauricio Nine, y el director de Misiones Oficiales de Cancillería Argentina, Ramiro Velloso, hicieron hincapié en la oportunidad para invertir en Argentina.

Luego fue el turno de las provincias. La presentación del perfil provincial santafesino ante el público presente estuvo a cargo de la secretaria de Gestión Federal de la provincia de Santa Fe, Candelaria González del Pino; por la provincia de Córdoba lo hizo el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, y cerró la apertura del evento el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet; quienes destacaron que la Región Centro representa casi el 40% de las exportaciones de Argentina, su capacidad productiva en materia de alimentos y su nivel de desarrollo educativo y científico-tecnológico.

Al respecto, González del Pino mencionó que “como primera instancia hicimos una presentación de lo que significa la Región Centro para Argentina y el mundo, representando el 20% de la población del país, casi el 40% de las exportaciones y el 25% de su PBI”.

“En ese sentido –agregó la funcionaria– hicimos conocer a Singapur las potencialidades de la provincia y cómo, en este contexto internacional, la Región Centro puede ser un aliado estratégico en lo que hace a seguridad alimentaria”.

Por último, González del Pino destacó que “particularmente, la provincia de Santa Fe mantuvo reuniones bilaterales con varios sectores vinculados al sistema científico tecnológico a los cuales les presentamos el fondo público-privado SF 500, así como también las potencialidades de nuestro sistema científico, tecnológico y académico, buscando posibles vinculaciones en aquellos puntos que tenemos en común”.

La agenda de trabajo de la misión incluyó también una serie de reuniones con altas autoridades de gobierno y agencias gubernamentales. Por un lado, con el ministro de Estado de Comercio e Industria de Singapur, Alvin Tan, que apuntó a generar más lazos en áreas de alimentos, bebidas (vino) y deportes. De esta reunión también participó el director Regional de Enterprise Singapore para Sudamérica, Josiah Choy. También incluyó una reunión con el segundo Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Mohamad Maliki Bin Osman, y funcionarios de su cartera para America Latina y el Caribe, quienes resaltaron la importancia de los avances del Acuerdo Mercosur - Singapur, manifestando la importancia que tiene esta misión para su país debido a la dependencia alimentaria y energética de ellos respecto del mundo, donde la Región Centro tiene fuerte potencial para contribuir a la seguridad alimentaria del país.

La agenda de la delegación oficial santafesina continuó con un encuentro con Chua Eu Jin, managing director RRII de Temasek, empresa global de inversiones. Allí, la provincia de Santa Fe presentó el perfil científico tecnológico y el fondo público privado SF 500 buscando generar nuevos vínculos, intercambio de conocimientos y nuevos socios para el desarrollo de las Start Up de la provincia. Junto con las autoridades de Córdoba presentaron el plan de inversión portuaria para la hidrovía y puerto de la ciudad de Santa Fe. A su turno, Chua Eu Jin contó la historia comercial de Singapur y reflexionó sobre la importancia de la eficiencia para su país.

Hacia el fin de la jornada, se realizó un encuentro en el Economic Development Board (EDB), la agencia gubernamental, dependiente del Ministerio de Comercio e Industria que es responsable de diseñar las estrategias para posicionar a Singapur como centro global de negocios, innovación y talento. Su misión es promover el desarrollo económico sostenible, mediante el impulso emprendedor y la creación de empleos de calidad.

Las autoridades provinciales continuaron la agenda bilateral con un encuentro de trabajo con A-Star Institute of Molecular and Cell Biology (IMCB), dedicado a la investigación de enfermedades humanas y a la generación de investigadores lideres en biomedicina. Allí se realizó una presentación del ecosistema científico tecnológico de la provincia, su Plan al 2030, como así también el Fondo SF500 poniendo énfasis en la posibilidad de generar investigaciones conjuntas y en la inversión en proyectos comunes. Posteriormente mantuvieron junto al CFI un encuentro con Action Community for Entrepreneurship (ACE), institución que fomenta el desarrollo de start-up locales. La comitiva recorrió el aérea de edificios donde se localizan unas 600 startups y la provincia de Santa Fe presentó el fondo SF 500.

Autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y de la provincia de Santa Fe mantuvieron reuniones con YouYi Ng, Assistant Vice President (Group Business Development) de PSA, y Julián Pallanza, Head of HR, HSE & Corporate Affairs de International Trade Logistics (ITL). La provincia presentó el puerto de la ciudad de Santa Fe en búsqueda de inversiones para continuar aumentando su capacidad y crecimiento. En ese marco, autoridades de la Región Centro y el CFI conversaron con Chris Chan, Head of Group Corporate Affairs & Group Learning, sobre el funcionamiento del puerto, el volumen de operación y logística. Además, visitaron el centro de innovación, donde se mostraron medidas de seguridad e higiene, operación y el futuro del puerto en maquetas 3D, realidad aumentada y juegos interactivos. Por último, conocieron la universidad de PSA, donde se localizan los simuladores en los que capacitan a estudiantes en el manejo y operación de los contenedores, los procedimientos portuarios y prácticas seguras.

Las rondas de negocios con sus pares de Singapur culminaron de manera exitosa llevándose a cabo más de 230 reuniones bilaterales donde las empresas santafesinas pudieron dar a conocer sus productos y su capacidad de exportación. Sobre este punto, el secretario de Comercio Exterior de Santa Fe, Germán Bürcher, destacó que “las reuniones han generado muchas expectativas para nuestras empresas” y luego detalló que “Santa Fe aportó 11 empresas de alimentos, productos veterinarios y farmacéuticos, entre otros, que tuvieron en promedio más de siete reuniones cada una”. Luego el funcionario provincial remarcó que “el objetivo no era solamente llegar con productos santafesinos a Singapur sino que, además, utilizar al país como una puerta de entrada a la región”.

Visitas a empresas

La agenda empresarial continuó con las visitas a:

Enterprise Singapore: la agencia gubernametal que promueve el desarrollo de empresas con capacidad de innovar e internacionalizarse. Presentó su estrategia de convertirse en un hub nutricional, proyecto en el que Argentina y la Región Centro, en particular, puede contribuir con su oferta exportable.

Fair Price: es la cadena de supermercados más importante de Singapur que, a diferencia de las grandes cadenas, se encarga de comprar directamente a los importadores y traders locales. Los empresarios de la Región Centro conocieron la gestión de compras internacionales, su logística y disposición en góndola de los productos importados.

Interfood: es el principal trader del sector lácteo de Singapur. Conocieron las demandas de este tipo de productos y proyección de negra.