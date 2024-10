La increíble historia de un gesto y una foto de Maradona en Totoras, que conmovieron al mundo

Un gesto y una foto

Todo pasó el 6 de mayo de 1995, cuando Diego Armando Maradona llegó a la ciudad de Totoras para jugar un partido a beneficio de Fonseca. La revolución de esa visita fue tal, que 29 años después, siguen quedando historias por contar.

Fue Juan Amador Sánchez, el futbolista totorense que vistió las camisetas de Boca y River, quien decidió organizar el encuentro para ayudar al exarquero que, tras un grave accidente automovilístico, quedó imposibilitado para volver a caminar y truncó su futuro como futbolista. Para eso, llamó a un viejo amigo, que no dudó un segundo en aceptar la propuesta.

La historia de esa dichosa tarde en suelo totorense, fue contada por medios de todo el país como también por la prensa internacional. Muchos diarios, programas televisivos y revistas, se nutrieron de los medios locales para difundir la noticia. Sin embargo, la foto de un joven aficionado que retrató el instante en que Maradona susurró al oído de Hernán “Mis piernas son tus piernas”, fue la que recorrió el mundo.

Maradona3.jpg

Daniel Cardaci es de Rosario, y hace casi un cuarto de siglo que está radicado en Totoras por cuestiones laborales. Desde muy joven se mostró interesado en la fotografía, participó de muchos concursos e incluso obtuvo algunos premios. Actualmente integra la Peña Fotográfica Totorense y publica en sus redes las imágenes que capta en sus recorridas regionales y viajes por el mundo.

La presencia de Cardaci en Totoras fue fortuita, pero él estuvo en el lugar indicado, en el momento oportuno. Cuando se enteró que Maradona estaría en la ciudad se dijo: "Quiero ir a sacarle fotos a Diego, no puedo perderme esto”.

La espera

Era un sábado de sol en la pequeña ciudad de Totoras, los rumores de la llegada del Diego corrían de boca en boca, pero no había confirmación oficial. La expectativa fue creciendo y si bien el astro del fútbol le había dicho a Sánchez que estaría presente, nadie se animaba a afirmarlo con certeza. Se sabe que Juan Amador Sánchez lo esperó más de una hora en la Panamericana, temiendo que no aparezca.

Sin embargo, un poco más tarde del horario acordado, Maradona llegó al encuentro de Juan Amador para emprender el camino rumbo a Totoras. El organizador del partido, buscó el teléfono fijo más cercano para poder avisar al club que el encuentro se realizaría fuera del horario pactado, pero con la presencia del 10 argentino.

Eran épocas donde la telefonía celular y las redes sociales no formaban parte de la realidad de la gente, por lo que la noticia se difundió de boca en boca y hubo muchos que no llegaron a enterarse a tiempo y se perdieron la oportunidad de ver al Diego jugar en la cancha del pueblo.

Maradona siendo Maradona

Cuando Sánchez y Maradona llegaron a Totoras se improvisó una conferencia de prensa donde participaron medios de otras localidades que se enteraron de la novedad. Se dice que cuando los medios nacionales quisieron copar la parada, Maradona fiel a su estilo, los puso en su lugar: “Yo estoy en Totoras, invitado por amigos de esta ciudad y quiero brindarme con los periodistas de Totoras”.

Maradona4.jpg

“Todavía lo pienso y se me pone la piel de gallina: ¿Entendés que el tipo era el mismísimo Maradona e hizo callar a todos los periodistas del país?”, contó Cardaci hace un tiempo en una entrevista con Faustina Plano.

Los fotógrafos pudieron estar tanto en la conferencia como en el posterior lunch y en el vestuario, que fue el único lugar donde Cardaci no estuvo ya que priorizó buscar una buena ubicación para tomar imágenes dentro de la cancha.

Al hecho de la falta de celulares y redes, también se sumaba la inexistencia de cámaras digitales. Éstas eran analógicas y funcionaban con rollos, por lo que la cuestión era gatillar en el momento preciso para no desperdiciar película.

“Elegí sacar imágenes de actitudes de él. Una foto que me gustó mucho fue la que le saqué haciendo gestos a los árbitros y otra en la que se ve el arito con el diente de su hija. Jugando al fútbol hay muchas fotos, fotos siendo Maradona en Totoras, unas pocas”, expresó convencido.

DiegoMaradonaenTotoras3.jpg

Maradona2.jpg

El momento indicado

“Teníamos 36 fotos por rollo, y con los costos que siempre fueron altos, tres rollos era una locura. Ese día saqué un poco más de 100 fotos. Tengo muchas imágenes que son sociales, de gente que quería tener un recuerdo con el Diego que nunca compartí porque son muy personales. Nunca comercialicé las fotos, no me interesa”, aseguró Cardaci.

DanielCardaci.jpg

“Nuestras posibilidades de tomar imágenes eran limitadas, por lo tanto, uno no disparaba por disparar. Todo eso se manejaba estudiando bastante, conociendo muy bien la cámara, de digital no había absolutamente nada. Se disparaba componiendo en el visor y teniendo la cámara regulada lo mejor posible”, afirmó.

La oportunidad era única, Maradona estaría sólo una vez en Totoras y no había segundas chances ni lugar para el error. “Sacabas una foto y tenía que servir, tenía que contar una historia”, aseveró.

DiegoMaradonaenTotoras2.jpg

“Soy bastante obsesivo con guardar los archivos, así que aún tengo los negativos de aquella vez que son los que digitalicé y publiqué en mis redes. Tuve que sacarle pelusas porque estuvieron guardados más de 20 años. Le busqué la vuelta para encontrar el enfoque, porque no es lo mismo digitalizar en un laboratorio que en casa. Pero son más que dignas como imágenes”, se enorgulleció.

“Su fama en el fútbol, fue lo que me llevó a buscar otro tipo de fotos ese día. Jugando al fútbol había un millón, yo quise registrar otra cosa, a otro Diego: el Maradona popular”, expresó.

DiegoMaradonaenTotoras4.jpg

La imagen y las palabras

“Todavía no tomo dimensión del registro que tengo. En el momento que Maradona se arrimó a Hernán no tenía ni idea lo que iba a suceder, ya que no había ninguna pauta, no había nada charlado previamente. Solo me acerqué y pude sacar una de las fotos más importantes: cuando hacen el intercambio de camisetas y Maradona se va poniendo la camiseta de Unión y expresa: ‘Mis piernas son tus piernas’. Esas imágenes trascendieron, nunca lo pensé cómo algo más que un lindo recuerdo para él club”.

Maradona-abrazo.jpg

Hoy, la fotografía recorre el mundo y se encuentra en el museo de Maradona. Además, el club la tomó como una de sus banderas y fue parte de la camiseta centenario de fútbol mayor, donde se ve en una de las mangas, la icónica silueta del 10 corriendo con la casaca celeste.

“Cuando vi a Diego que venía corriendo con la pelota y la camiseta de Unión, disparé. Fue levantar la cámara y sacarla. En el momento no tomé dimensión de todo lo que se veía en esa foto. Ahora la miro y digo: ¡Qué foto ésta de Maradona! Estaba en su plenitud, venía corriendo con la pelota y con la camiseta de mi club, increíble”.

Lo que significó Diego

Sobre el partido y los momentos que vivió Maradona en Totoras hay muchos registros y notas, pero Cardaci quiso rescatar el sentido solidario del jugador argentino quien no dudó en dedicar una jornada a una causa altruista y lo que eso significó para la gente de la ciudad.

“Fuera de la cancha fue un tipo con ideales, no se los guardó. Eso no es común en los tipos que están en la élite. Hay que analizarlo en contexto, Maradona nació en la villa, pobre, entre los pobres, marginado. Se cansó de escuchar desprecios de la clase media alta y cuando tomó protagonismo se pudo dar el gusto de decirle a esa gente ‘ustedes que me bastardearon, ahora me están besando los pies’. La villa no es fácil, pero Maradona la superó”, resaltó el fotógrafo y agregó: "Pasa el tiempo y valoro cada vez más las fotos, pero no por el mérito fotográfico, sino porque cada una de ellas cuenta una historia importante para Totoras y la región”, concluyó.

DiegoMaradonaenTotoras5.jpg

Este martes, en vísperas del cumpleaños de Diego Armando Maradona, Daniel Cardaci pudo dejar una ofrenda en el santuario que "el Diego" tiene en la ciudad de Nápoles, Italia. Allí, junto a su familia, el fotógrafo dejó la camiseta actual del UFC de Totoras, que es idéntica a la que usó Maradona en el mítico partido y, por supuesto, una copia de la foto emblemática que tomó ese día. Un video en el Facebook de Cardaci, muestra el emotivo momento vivido.

AQPVzeVUCzT-48ecR_k7xRMA5CXDa66059U9yiEWuOjlJ2WL8HwpvwhdNb_aoKklJvG0abqsHPfbCyCl2XepDLud.mp4

