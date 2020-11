En declaraciones al programa “El primero de la mañana” que se emite por LT8, el actual funcionario municipal recordó aquel episodio que tuvo repercusión en los medios de la época.

“Yo atajaba en Unión de Totoras. Y debido a un accidente de tránsito quedé en silla de ruedas. Acá (en Totoras) estaba Juan Amador Sanchez, quien jugó en River y en Boca y se entrenaba con Maradona cuando éste se preparaba para volver al fútbol”, rememoró Fonseca.

El titular del área de Discapacidad agregó que por aquella época a Maradona “le faltaban unos meses para cumplir la suspensión por el doping positivo en el Mundial de Estados Unidos. Lo único que tenía permitido hacer en cancha de 11 eran exhibiciones”.

“Maradona y Sánchez jugaban Showball juntos, y Diego le pidió a Juan que armara un partido para entrar en ritmo en cancha de once. Así surgió la idea a Totoras”, dijo Fonseca.

Un intercambio de camisetas inolvidable

Lo recaudado en esa exhibición iba a ser destinado a la rehabilitación de Fonseca. “Llegó Maradona e hicimos un intercambio de camisetas. En ese cruce de remeras, me abrazó y me pidió: 'tené fuerzas, no aflojés, mis piernas son tus piernas'”.

“En ese momento hacía menos de un año que yo había tenido el accidente. Y cuando todos lo ovacionaron, él pidió que la ovación fuera para mí. Siempre cuentan lo malo de Maradona, pero hay muchas cosas como las que viví yo que no se saben. Diez años después pude ir a su programa de televisión, cuando tuvo su problema cardíaco, y pude escribirle una carta diciéndole ‘Mi corazón es tu corazón’ “.

“El fútbol está de luto”, consideró Hernán. “Todos los clubes tendrían que tener bandera a media asta, porque en el fútbol, Diego no tiene más colores que el celeste y el blanco”.