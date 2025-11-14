La feria "Emprende San Martín" vuelve este domingo en Cañada Rosquín Más de 150 feriantes participarán el domingo 16 por la tarde de una nueva edición de la feria emprendedora del departamento San Martín 14 de noviembre 2025 · 11:30hs

Será una tarde para disfrutar en familia, apoyar el talento local y celebrar el espíritu emprendedor del departamento del centro-oeste.

Este domingo 16 de noviembre se realizará la 4ª edición del año de la feria "Emprende San Martín" que en esta oportunidad, tendrá lugar en calles aledañas a la plaza de Cañada Rosquín desde las 17, con la participación de feriantes de todas las localidades del departamento San Martín.

El programa impulsado por el senador Esteban Motta, reúne a emprendedores, feriantes y artesanos de todo el departamento, con el objetivo de mostrar el potencial productivo y creativo de la región.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de más de un centenar de stands, un espacio para los niños, un gran servicio gastronómico y espectáculos en vivo, con la presentación de “Raza”, Omar Hernández y Sandra Silveyra.

Esta vez en Cañada Rosquín “Seguimos trabajando intensamente con los emprendedores del departamento. Estamos llevando adelante una gran cantidad de capacitaciones y este tipo de eventos, como el Emprende, les da la posibilidad de mostrar todo lo que producen”, destacó el senador.

