Incendios forestales: advierten que arden 100 hectáreas en una reserva de Andino

El experto en cuestiones ambientales de la UNR recordó que los incendios en la zona de islas frente a Rosario tuvieron un recrudecimiento a mediados de la semana pasada, más concretamente el miércoles, cuando un auto que se prendió fuego en la ruta que va de Rosario a Victoria, provocó la propagación de las llamas. “También hubo un pequeño foco frente a Rosario, no tan grande, pero que se sintió. A eso hay que sumarle que hubo mucho fuego frente a la localidad de San Pedro , que se sintió sobre fin de año y afectó 6 mil hectáreas. Hacía bastante tiempo que no se sentían con tanta intensidad”, agregó.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, De Bueno añadió: “Tuvimos la suerte de que, además del trabajo de los brigadistas, las lluvias acompañaron y el río está un poco más alto y ayuda con los cortafuegos, pero hay un tema importante que tiene que ver con los alrededores de nuestras regiones”.

Añadió el especialista que cerca de Timbúes y Oliveros “se han quemado gran cantidad de vegetación en todo lo que es la vera del río Carcarañá en este último tiempo, especialmente el circuito de la reserva forestal en Andino. Más de cien hectáreas fueron afectadas y se han movilizado vecinos y bomberos voluntarios de la zona”.

“Esos incendios no afectan tanto a Rosario porque no están frente al río, pero están quemando vegetación con mucha velocidad. En este momento, hay más de cien hectáreas ardiendo en la zona. Todavía no tenemos un diagnóstico sobre las causas del fuego, pero se desataron distintos focos en distintos momentos. Generalmente, el fuego no se enciende solo y justo donde hay reservas, árboles, distintos emprendimientos, donde el uso del suelo es moneda corriente”, añadió.

De Bueno advirtió que “si no se llevan adelante las políticas públicas que se tienen que aplicar como la instalación de faros de conservación o la creación de una policía interjurisdiccional como corresponde, será muy complicado afrontar estas situaciones y ya planteamos qué sucederá para fin de este año, cuando lo que se venga sea el agua y no estemos preparados para esa situación. Sea fuego, agua o el conflicto ambiental que sea, lamentablemente tenemos un déficit en la preparación en las políticas ambientales”.