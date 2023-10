Imputaron a un joven de matar de una puñalada a otro muchacho en el centro de Casilda

El fiscal Emiliano Ehret le atribuyó al incriminado el delito de homicidio simple. La audiencia de medidas cautelares se realizará dentro de un plano no mayor a las 48 horas

El magistrado, además dispuso pasar a un cuarto intermedio a la espera de la audiencia de medidas cautelares, cuya fecha y horario deberá fijar la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) dentro de un plazo no mayor de 48 horas. La decisión sobrevino a partir de un pedido de la defensa al que no se opuso Fiscalía con el propósito de que esa instancia procesal se realice en forma presencial, para garantizar "un mejor derecho" de defensa, y no vía Zoom como debió concretarse la imputativa por problemas en el sistema, razón por la cual únicamente estuvieron en la sala de audiencias el sindicado autor del crimen y su representante legal, Sebastián Romaldi, quien además aseguró que su defendido presenta lesiones en la zona del rostro.