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De Paul a Messi: "No sé si existe una historia de amor tan grande entre un jugador y un país"

El volante y amigo de La Pulga realizó un extenso posteo en Instagram para despedir al 10 de la selección, que tras 20 años deja al combinado nacional

31 de agosto 2026 · 17:32hs
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Rodrigo De Paul será uno de los socios más recordados de la etapa de Messi en la selección argentina

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Lionel Messi le dijo adiós a la selección argentina con una emotiva despedida, que rápidamente encendió cientos y cientos de mensajes, como el de su socio dentro y fuera de la cancha, Rodrigo De Paul. “No sé si existe una historia de amor tan grande entre un jugador y un país como la que vos construiste. Haber podido vivirla al lado tuyo me lo voy a llevar toda la vida”, dijo el volante surgido en Racing.

Rodrigo De Paul consolidó una relación con Messi como pocas. Tanto es así que De Paul terminó jugando para el Inter de Miami y comparte el día a día con el rosarino. Fotos y videos dejan en claro la amistad que supieron forjar y que se coronó con un tendal de títulos en la selección argentina.

Este 31 de agosto de 2026 Messi finalizó su relación en las canchas con la albiceleste y De Paul se despachó con una emotiva carta: “Te vi pasar momentos que para cualquiera hubieran sido demasiado y levantarte al otro día y seguir, sin excusas, sin señalar a nadie, sin necesitar explicar quién eras”.

La emotiva carta de De Paul a Messi

El volante surgido en Racing eligió una foto donde está junto al 10 y la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022 para desplegar su afecto. La primera frase habla de uno de los objetivos de De Paul para con Lionel Messi: “Hay algo que durante todos estos años siempre quise: que cada argentino pudiera conocer quién sos realmente”.

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De Paul buscaba mostrar cómo era Lio fuera de las cámaras, sin estadios de por medio y reconoció que a Messi “nunca le gustó demasiado” porque “siempre sentiste que tus botines eran la mejor manera de hablar y que adentro de una cancha era donde tenías que demostrar todo lo que sentías por tu país”. Además, se sintió agradecido por poder ver en el día a día a Messi y en “cada noche antes de una final, la presión, el miedo, las dudas, las críticas”.

Te vi pasar momentos que para cualquiera hubieran sido demasiado y levantarte al otro día y seguir, sin excusas, sin señalar a nadie, sin necesitar explicar quién eras. Porque si algo nunca cambió en vos fue el amor por esta camiseta y por este país. Un amor que te hizo levantarte una y otra vez cuando parecía que ya no quedaba nada por demostrar”, agregó a pura emoción el mediocampista y aseguró que lo que Messi hizo por la selección “va mucho más allá de los goles y los títulos”.

De Paul manifestó que siempre quiso que el mundo admire a Messi por lo que era y no sólo por lo que hacía: “Los que te conocemos sabemos que sos enorme adentro de una cancha pero afuera todavía más. Y creo que hoy Argentina finalmente lo sabe. No sé si existe una historia de amor tan grande entre un jugador y un país como la que vos construiste. Haber podido vivirla al lado tuyo me lo voy a llevar toda la vida”.

En otra parte de la carta, De Paul reconoció que ver a Messi delante del grupo era una sensación de cuidado y a pesar de ganar la copa del mundo en Qatar “lo más hermoso fue que nunca dejamos de ser nosotros”.

“Qué suerte tuve de estar al lado tuyo en uno de los momentos más importantes de nuestra historia”, agregó el ex-Atlético de Madrid y agradeció por lo que hizo Messi y por “dejarme conocer al Leo que siempre quise que todos conocieran”.

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