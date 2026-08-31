Siembra inédita de maíz para esquivar el calor y un duro golpe de granizo al trigo

El maíz ya cubre el 3% del área prevista en la Región Núcleo. En una primera estimación, el granizo habría alcanzado hasta 80.000 hectáreas de trigo

El campo comenzó a mover sus fichas frente al escenario climático que se proyecta para la campaña 2026/27. La principal novedad de los últimos días fue el adelantamiento inédito de la siembra de maíz , una estrategia para intentar escapar de las lluvias intensas y las olas de calor que podría traer un Niño fuerte a muy fuerte durante el verano.

Pero la noticia quedó opacada por otro revés climático. Una fuerte manga de granizo atravesó zonas del noroeste de Córdoba, el centro-sur de Santa Fe y Entre Ríos, y en una primera estimación se calcula que entre 30.000 y 80.000 hectáreas de trigo de la Región Núcleo podrían haber sido afectadas, detalló el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La tormenta estaba pronosticada dentro del escenario de lluvias y lloviznas asociado a la denominada tormenta de Santa Rosa. Sin embargo, el choque entre las masas de aire fue mayor al esperado, especialmente en las capas altas de la atmósfera, y desencadenó un fenómeno de gran intensidad. El granizo dejó su marca en localidades como Bell Ville, Marcos Juárez, Leones, Montes de Oca, Las Rosas, Monje, Gálvez y San Genaro, además de distintas zonas de Entre Ríos, precisaron desde la entidad rosarina.

El daño todavía es difícil de dimensionar. Los primeros relevamientos técnicos advierten que hay lotes con afectaciones totales, prácticamente pulverizados, mientras que otros recibieron un impacto leve y mantienen posibilidades de recuperación.

El adelantamiento del trigo suma además un factor de riesgo. Parte del cultivo ya se encuentra en encañazón, por lo que tiene menos margen para recuperarse de un evento de estas características. Durante la próxima semana comenzará una evaluación más precisa de los daños.

“Parece que afectó a un área grande, encima ya hay trigos encañados”, señalaron técnicos de Marcos Juárez.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la creciente exposición del productor a eventos climáticos extremos. “Hay cosas que se pueden evitar con el manejo y otras que no, como esto. Para eso están los seguros. Los niveles de riesgo que manejamos hoy son muy diferentes a los de 20 años atrás”, explicaron técnicos de Aldao.

El maíz se adelanta

En paralelo, la siembra de maíz avanza a un ritmo inédito para esta época del año. En la Región Núcleo ya alcanza el 3% del área intencionada y se trata del comienzo más temprano de, al menos, las últimas cinco campañas. “Es la primera vez en toda mi carrera que veo sembrar lotes tan temprano en esta zona”, señalaron desde Carlos Pellegrini.

Habitualmente, la siembra comienza después del 10 o 15 de septiembre, cuando la temperatura del suelo supera los 12 grados y permite asegurar una germinación uniforme. Este año, la posibilidad de un verano con lluvias intensas y olas de calor está llevando a los productores a adelantar las labores.

El movimiento se concentra especialmente en el norte de la Región Núcleo. En Aldao ya trabajan las sembradoras y en María Susana estiman comenzar alrededor del 1º de septiembre, unos diez días antes de lo habitual. Desde GEA precisaron que aacia el sur las temperaturas del suelo marcan el ritmo y mantienen a los productores más cautelosos.

La estrategia, sin embargo, también tiene riesgos. Una helada temprana podría afectar tanto al trigo como al maíz recién implantado. “Cruzamos los dedos, porque si nos agarra una helada nos lleva puestos”, resumieron los técnicos.

Más tecnología para aprovechar el agua

La expectativa de una mayor disponibilidad de agua también impulsa una apuesta tecnológica más elevada para el maíz 2026/27, especialmente en fertilización nitrogenada. En el sur de Santa Fe prevén planteos de alta y muy alta tecnología. “La necesidad está en ganar rentabilidad con kilos, no hay otra”, explican los técnicos.

En Aldao, en tanto, remarcan la importancia de utilizar semilla de buena calidad tanto en maíz como en soja. “Si tenemos menos tiros, hay que ser muy efectivos”, señalaron.

En Bigand existe mayor cautela con la fertilización ante la posibilidad de lluvias abundantes y lavado de nitrógeno. De todos modos, allí se proyectan dosis de entre 120 y 140 unidades de nitrógeno para sostener el potencial productivo.

Antes del impacto del granizo, el trigo mostraba un escenario muy favorable en la Región Núcleo. El 73% del área se encontraba en estado muy bueno y otro 25% en condiciones excelentes. Apenas el 2% estaba en estado bueno. El cultivo, sin embargo, viene adelantado entre 10 y 15 días respecto de lo habitual. El 65% del área atraviesa el pleno macollaje, mientras que otro 33% ya ingresó en encañazón.

“El trigo está galopando”, describieron desde Aldao. En algunos lotes ya se observa el segundo nudo marcado, una señal del rápido desarrollo del cultivo.