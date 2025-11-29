Leticia Di Gregorio: "El gobierno provincial vuelve a invertir fuerte en escuelas de General López"

La Ciudad Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Información General Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Novedades Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Policiales Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

LA REGION Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Información General Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

LA CIUDAD Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

POLICIALES Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Economía En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

POLITICA Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial

Por Alvaro Torriglia Economía Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

La Ciudad Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Por Elbio Evangeliste Ovación Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

La Ciudad Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

Información General ¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Información General Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

La Ciudad El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

Información General El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

OVACIÓN Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón