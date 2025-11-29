La Capital | La Región | Leticia Di Gregorio

Leticia Di Gregorio: "El gobierno provincial vuelve a invertir fuerte en escuelas de General López"

El departamento del sur provincial recibirá una inversión total de 108.580.386 pesos del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (Fani)

29 de noviembre 2025
Cada una de estas inversiones permitirá resolver demandas planteadas por directivos y comunidades educativas que venían esperando respuestas concretas. 

La senadora provincial Leticia Di Gregorio adelantó que el departamento General López recibirá una inversión total de 108.580.386 pesos del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (Fani), destinada a ejecutar mejoras prioritarias en escuelas de distintas localidades. La legisladora subrayó que “estos aportes son el resultado del trabajo conjunto con el ministro de Educación, José Goity, y del compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro con el fortalecimiento de nuestra educación pública”.

Las instituciones beneficiadas de General López

Di Gregorio explicó que los fondos alcanzarán a instituciones de Amenábar, Firmat, San Gregorio, Chapuy, Carmen, Hughes y Rufino, con intervenciones que abarcan reparaciones de cubiertas, impermeabilizaciones, cielorrasos, mejoras en sistemas pluviales, equipamiento escolar y obras en espacios deportivos.

Demandas de las escuelas

Cada una de estas inversiones permitirá resolver demandas planteadas por directivos y comunidades educativas que venían esperando respuestas concretas.

Afirmó que “cuando el Estado invierte en infraestructura educativa, invierte en igualdad de oportunidades”, y remarcó que “esta gestión coordinada con el Ministerio de Educación y con el gobernador Pullaro nos permite transformar realidades en cada localidad. Vamos a seguir acompañando a las escuelas del departamento para que los chicos y los docentes cuenten con espacios seguros, dignos y adecuados para aprender y enseñar”.

