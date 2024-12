"Funes Vibra" hizo bailar a toda la ciudad: más de 20.000 personas disfrutaron de una noche única

A las 20:45 se presentó Experiencia Arjona, una banda tributo al cantante costarricense que tocó sus principales hits. Luego fue el momento del rock internacional, con Leo Rolón y los Socios del Rock, que hizo saltar a todos los presentes con temas como “You Shook Me All Night Long” de ACDC. Finalmente, los covers terminaron con Covermania y su repertorio de música de fiesta.