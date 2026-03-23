La Capital | La Región | Funes

Funes Vibra Carnavales: Los Palmeras hicieron bailar a más de 40 mil personas

Según se registró, más de 200.000 personas ingresaron a la ciudad en tan solo tres días. El Salón del Automóvil y el festival fueron los grandes eventos

23 de marzo 2026 · 15:18hs
Los Palmeras tocaron gratis en Funes. 

Los Palmeras tocaron gratis en Funes. 

El Funes Vibra Carnavales, que estaba planeado para el 15 de febrero y no se pudo realizar por cuestiones climáticas, se llevó a cabo este domingo. Comparsas, bandas tributo, grandes éxitos de Los Wawancó con la voz oficial del Negro Ávila y Los Palmeras hicieron bailar y disfrutar a más de 40 mil personas.

A las 20.30 salió la primera comparsa desde el Mercado Don Bosco y los bailarines dieron inicio al carnaval, con un recorrido que se extendió desde Hipólito Yrigoyen y avenida Fuerza Aérea hasta Bernardo Houssay.

“No tengo palabras de agradecimiento a los vecinos de mi ciudad y a los visitantes de otras localidades. Tener la posibilidad de haber vivido el fin de semana más importante de mi gestión me emociona muchísimo. Hemos recibido a más de 200.000 personas”, expresó el intendente Roly Santacroce.

La música en vivo comenzó a las 22 con “El Matatán”, banda tributo a Ke Personajes de Villa Gobernador Gálvez. Interpretaron todos los éxitos de Ema Noir y fueron grandes teloneros para Los Palmeras, que subieron al escenario a las 23.

>>Leer más: La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

Antes de que la banda de cumbia santafesina más icónica del país comience el espectáculo, el reconocido periodista y conductor Mariano Iúdica se subió al escenario junto a Fernando Mancini, histórico productor de Radio Continental.

“Venir al interior del país y ver mamá, papá, sillita… Para nosotros no es normal. Nosotros vivimos en un lugar muy contaminado, donde la familia está atacada todo el tiempo. Cuando se junta la comunidad, se ve la familia, se ve que todo es normal, que todo está sano. Acá todavía se respeta”, expresó Mariano Iúdica.

El periodista contó que hace 10 años no iba a Funes, y destacó la gestión del intendente Roly Santacroce. “Me sorprende de noche y de día: las veredas, las luces, la seguridad”, continuó el periodista.

Finalmente, las palabras dieron paso a la música y Mariano Iúdica presentó a Los Palmeras. El histórico grupo santafesino brindó un show que se extendió hasta la medianoche, marcando además su primera presentación con nuevos integrantes, en un espectáculo que hizo cantar y bailar a más de 40.000 personas.

Pasadas las doce de la noche, el Negro Ávila interpretó los grandes éxitos de Los Wawancó para cerrar una nueva noche a puro ritmo.

Noticias relacionadas
robo de 161 vacas a un influencer rural santafesino: imputaron a un hombre por defraudacion

Robo de 161 vacas a un influencer rural santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

El influencer La Joya Agro denunció que le robaron ganado

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Bahco en Santo Tomé. Yo no fabricará más herramientas. Unos 40 empleados serán indemnizados, anunció la compañía

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

La Granja Educativa del Parque Regional se transformó en un gran atractivo para las familias, no sólo de Villa Gobernador Gálvez, sino de toda la región.

Este fin de semana reabrió sus puertas la Granja Educativa del Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez

Ver comentarios

Las más leídas

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Lo último

En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual

En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual

Se viene Suabia, una obra teatral que promete calidad y emociones fuertes

Se viene "Suabia", una obra teatral que promete calidad y emociones fuertes

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Robo de 161 vacas a un influencer rural santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

La Justicia de Villa Constitución imputó a Nicolás Coscia por haber dispuesto ilegítimamente de 161 bovinos de Bruno Riboldi, conocido como La Joya Agro. La causa investiga una maniobra con documentación de tránsito y abuso de confianza
Robo de 161 vacas a un influencer rural santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
La Región

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Lumilagro se apropió del manual libertario: defendió termos chinos y chicaneó por los 100 despidos
Economía

Lumilagro se apropió del manual libertario: defendió termos chinos y chicaneó por los 100 despidos

En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo
LA REGION

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
POLICIALES

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

Ovación
Venta de abonos en Central para la Copa Libertadores: algunos hinchas serán reubicados
Ovación

Venta de abonos en Central para la Copa Libertadores: algunos hinchas serán reubicados

Venta de abonos en Central para la Copa Libertadores: algunos hinchas serán reubicados

Venta de abonos en Central para la Copa Libertadores: algunos hinchas serán reubicados

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo

Newells afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Newell's afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Policiales
Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

La Ciudad
En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual

La maestra de Rosario que buscó a su padre desaparecido: La verdad siempre trae la posibilidad de sanar

La maestra de Rosario que buscó a su padre desaparecido: "La verdad siempre trae la posibilidad de sanar"

Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: Se mudó a Madrid para estar cerca de él
Zoom

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: "Se mudó a Madrid para estar cerca de él"

Falleció la Abuela Lalala, la recordada hincha viral en los festejos del Mundial 2022
Ovación

Falleció la "Abuela Lalala", la recordada hincha viral en los festejos del Mundial 2022

Un eclipse total de sol dejará el mundo a oscuras: cuándo y dónde se verá
Información General

Un eclipse total de sol dejará el mundo a oscuras: cuándo y dónde se verá

Cuándo vuelve a correr Colapinto y cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto y cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula 1

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales
La Ciudad

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía
Política

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía

Bruno Nápoli: La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura

Por Alvaro Torriglia
Economía

Bruno Nápoli: "La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura"

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium
La Ciudad

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium

El poder terapéutico de la risa: un gesto que transforma la salud
Salud

El poder terapéutico de la risa: un gesto que transforma la salud

Qué dice el gurú rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500
Economía

Qué dice el "gurú" rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez
Policiales

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera
Policiales

Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera