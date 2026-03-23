Funes Vibra Carnavales: Los Palmeras hicieron bailar a más de 40 mil personas

Según se registró, más de 200.000 personas ingresaron a la ciudad en tan solo tres días. El Salón del Automóvil y el festival fueron los grandes eventos

El Funes Vibra Carnavales , que estaba planeado para el 15 de febrero y no se pudo realizar por cuestiones climáticas, se llevó a cabo este domingo. Comparsas, bandas tributo, grandes éxitos de Los Wawancó con la voz oficial del Negro Ávila y Los Palmeras hicieron bailar y disfrutar a más de 40 mil personas.

A las 20.30 salió la primera comparsa desde el Mercado Don Bosco y los bailarines dieron inicio al carnaval, con un recorrido que se extendió desde Hipólito Yrigoyen y avenida Fuerza Aérea hasta Bernardo Houssay.

“No tengo palabras de agradecimiento a los vecinos de mi ciudad y a los visitantes de otras localidades. Tener la posibilidad de haber vivido el fin de semana más importante de mi gestión me emociona muchísimo. Hemos recibido a más de 200.000 personas”, expresó el intendente Roly Santacroce .

La música en vivo comenzó a las 22 con “El Matatán”, banda tributo a Ke Personajes de Villa Gobernador Gálvez. Interpretaron todos los éxitos de Ema Noir y fueron grandes teloneros para Los Palmeras, que subieron al escenario a las 23.

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Antes de que la banda de cumbia santafesina más icónica del país comience el espectáculo, el reconocido periodista y conductor Mariano Iúdica se subió al escenario junto a Fernando Mancini, histórico productor de Radio Continental.

“Venir al interior del país y ver mamá, papá, sillita… Para nosotros no es normal. Nosotros vivimos en un lugar muy contaminado, donde la familia está atacada todo el tiempo. Cuando se junta la comunidad, se ve la familia, se ve que todo es normal, que todo está sano. Acá todavía se respeta”, expresó Mariano Iúdica.

El periodista contó que hace 10 años no iba a Funes, y destacó la gestión del intendente Roly Santacroce. “Me sorprende de noche y de día: las veredas, las luces, la seguridad”, continuó el periodista.

Finalmente, las palabras dieron paso a la música y Mariano Iúdica presentó a Los Palmeras. El histórico grupo santafesino brindó un show que se extendió hasta la medianoche, marcando además su primera presentación con nuevos integrantes, en un espectáculo que hizo cantar y bailar a más de 40.000 personas.

Pasadas las doce de la noche, el Negro Ávila interpretó los grandes éxitos de Los Wawancó para cerrar una nueva noche a puro ritmo.