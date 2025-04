Funes: trabajan contrarreloj para reconectar a los afectados por la tormenta

A raíz del temporal, las casillas de WhatsApp y los teléfonos de Funescoop colapsaron y los turnos de reparaciones no alcanzaban para atender la alta demanda. Además, las constantes lluvias en la zona impidieron que las cuadrillas técnicas pudieran realizar trabajos en el exterior, con el consiguiente retraso en la resolución de los reclamos.

Funes: 700 abonados se quedaron sin servicio

“Sobre un total de unos 700 abonados que quedaron sin servicio hemos reconectado al 65 por ciento, es decir que aún permanecen desconectados 238 usuarios” informó el subgerente comercial, Mauricio Malino, a La Capital.

Consultado sobre los tiempos de reparación de los usuarios incomunicados, Malino advirtió que “el tiempo que llevará reconectar a la totalidad oscila entre siete y diez idas, dependiendo situación climática. Después de la tormenta tuvimos varios días de lluvia y las cuadrillas no pudieron salir ya que se trabaja en altura y en techos. Si bien nuestro servicio es pasivo, en la calle o el domicilio trabajamos cerca de la corriente eléctrica y es peligroso”.

En este punto, el funcionario reportó que “todo el personal, tanto técnico como comercial y administrativo, comenzó a trabajar en turnos más extensos, incluso durante feriados y fines de semana. Entendemos la importancia de estar conectados y tenemos un sentimiento muy especial por trabajar en la cuidad en la que vivimos. La prioridad está en restablecer la conectividad a cada hogar y van a seguir trabajando hasta que eso se logre”.

funes. tormenta 2.jpg

En este sentido, el subgerente comercial de Funescoop advirtió que “estamos inmensamente agradecidos a nuestro personal porque trabajó sin parar, muchas horas, feriados, fines de semana, y eso ha sido clave, si no la situación seria aún mayor”.

Sobre los reclamos de los usuarios afectados, Malino reveló que “en la diaria, como sucede con todo, algunos usuarios entienden la situación y nos fueron acompañado con la comprensión y la paciencia, otros no tanto. Quizás el seguro del auto le tarda meses en reparar el vehículo, o demora mucho tiempo en reponer los daños en su hogar, pero no nos permiten no tener internet”.

Apoyo solidario de la Cooperativa de Villa Gobernador Gálvez

Por su parte, la Cooperativa de Villa Gobernador Gálvez mostró su preocupación por la situación de Funescoop desde un principio y quedó a disposición para colaborar en lo que fuera necesario. El jueves último una cuadrilla especial arribó a Funes para ayudar a Funescoop con el objetivo de acelerar los tiempos de atención de los reclamos y así poder restablecer los servicios de sus usuarios.

funes tormenta 3.jpg

En este sentido, Malino reconoció que “desde Funescoop extendemos nuestro más sincero agradecimiento a la Cooperativa de Villa Gobernador Gálvez por su colaboración durante la situación crítica que estamos atravesando. Su aporte significa mucho, desde lo operativo es una cuadrilla más que nos ayuda a reconectar más usuarios y salir más rápido de la situación de emergencia, pero hay otro valor que es muy importante y superdestacable, que es la muestra viva del cooperativismo, donde la ayuda y la cooperación se enmarcan en una lista de valores fundamentales”.