Funes presentó la Expocon 2025, la feria nacional de la construcción

“«Quiero la Expocon en mi ciudad» -me dijo el Roly- «la exposición más grande del país, y quiero hacerla en Funes. No conocía esto (por el parque industrial) ni Funes, y no podés decirle que no al empuje del Roly, un tipo que te llama a las 10 u 11 de la noche” reconoció el arquitecto Jorge Benet, uno de los organizadores de la muestra.

La arquitecta Valeria Samardich, coordinadora de eventos especiales del Centro Logístico Metropolitano -que reúne a los grupos locales Rosenthal Inversiones, Rossetti Sacifi y Fundar Construcciones-, declaró a este diario luego de la presentación que “es el primer encuentro de este tipo que hacemos, a los puestos no los vendemos nosotros, pero por la repercusión que tiene seguramente va a ser muy convocante”.

Con relación a Ciudad Industria, Samardich reveló que “este lugar te predispone a hacer un gran encuentro: es un punto estratégico entre Funes, Rosario y Pérez, de 250 hectáreas, con 400 espacios para industrias de 500, 1.000 y 5.000 metros cuadrados, más otros 200 espacios para pymes, paralelos a la autopista. Son 12 mil metros cuadrados de excelencia, más logística más estacionamiento”.

"Empezamos a llevar a la ciudad a lo más alto"

Por su parte, el Roly Santacroce abundó sobre este evento: “Me desperté a las dos de la mañana y casi no pude dormir. Es un día clave no sólo para la ciudad sino para toda la región porque hemos aprovechado el esfuerzo y el dinamismo de mi equipo. Nada es fácil. Este proceso público privado empezó a principios de 2009 con un factor fundamental, que son los empresarios. Hoy es el día D porque empezamos a llevar a la ciudad a lo más alto de la provincia y de la nación”.

“La única forma de sacar este país adelante es a través de la obra pública y con la inversión de los privados. El Estado no genera puestos de trabajo, eso sólo lo hacen los privados. Cuando le pedí a Jorge (Benet) que quería hacer esto, como buen empresario me empezó a dar vueltas, pero yo apoyé esto desde que era concejal y lo seguí durante ocho años. No muchos empresarios invierten tanto dinero a pesar de la burocracia del Estado provincial y nacional”, recordó Santacroce.

El Roly también dedicó un párrafo a la historia de los últimos años, cuando opinó que “tenemos tantas dificultades en esta querida Argentina. Cada cinco o seis años refundamos el país y empezamos todo de cero”.

“Coincido en que la única forma de desarrollarnos es dándoles créditos a 10 ó 15 años a los empresario para que industrialicen y agreguen valor a los productos primarios. Si hacemos eso vamos a volver a la Argentina del trabajo de cuando yo era chico", se entusiasmó el intendente funense.

-¿Por qué hoy es el día más trascendente de tu vida política?

-Porque hoy le estamos dando a la ciudad el perfil nacional que no tenía. A esta feria van a venir entre 30 mil y 40 mil personas, esto es tecnología, estudiantes universitarios, arquitectos, ingenieros, inversores, fábricas y empresas. Vamos a invitar al gobernador de Buenos Aires, al nuestro y a los de Córdoba y Entre Ríos. Va a ser un antes y un después.

-Destacás la importancia clave de la obra pública en momentos en que a nivel nacional está suspendida. ¿Cuál es tu mirada?

-La obra pública es la base de la recuperación, pero eso no quiere decir que nunca pueda ser suspendida. Hay que copiar lo bueno de afuera, así que tenemos que hacer obra pública como hicieron en el Plan Marshall y como hizo Roosvelt. Y hay que industrializar porque la industria, junto con el campo, es el motor. Y también hay que hacer algo de lo que nadie habla: hay que dar créditos a 10 o 15 años a los empresarios. Si hacemos todo eso vamos a recuperar la Argentina del trabajo de cuando yo era chico.