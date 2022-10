Festram impulsa la actualización de las asignaciones familiares

“En 2020 la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) impulsó una medida cautelar tendiente a actualizar las asignaciones en la provincia. La negativa de la titular del Juzgado de 1ª Instancia en lo Laboral, primera nominación de la ciudad de Santa Fe, para hacer lugar a este derecho constitucional fue, insólitamente, denegado en tiempo récord y según abogados de fuero no reconocen letra propia de la magistrada”, se informó.

Como ejemplo, la asignación por hijo en Nación es de $8.471 y en Santa Fe $780; y por hijos con discapacidad es de $27.590 y $3.120.

El secretario general de Festram, Jesús Monzón, ratificó que “este tema siempre fue reclamado categóricamente” y confirmó que “por no tratarse de un tema salarial, vinculado a funciones laborales y es retribución al trabajo prestado, no es materia de discusión en paritaria. No obstante, en ese marco solicitamos junto a los intendentes, que el gobierno provincial las actualice”.

Además, mostró preocupación por lo que ocurrió con el fallo, por la rapidez de rechazo: “No es la primera vez que observamos que algunas medidas judiciales reclamadas en jurisdicción de ese fuero salgan en contra de los trabajadores y a favor de los gobiernos”.

Asimismo, confirmó que “ante la negativa sistemática del Poder Ejecutivo y Judicial de actualizar las asignaciones familiares, recurriremos al Poder Legislativo para modificar la Ley Provincial 9290”.