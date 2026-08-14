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El rosarino que marcó un doblete en la impactante goleada de un equipo peruano a Botafogo: 6 a 1

Se enfrentaron en Cusco por la Copa Sudamericana. Cienciano venía de golear allí mismo al último campeón, Lanús

14 de agosto 2026 · 18:19hs
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Toda la alegría de Neri Bandiera reflejada en su rostro

Toda la alegría de Neri Bandiera reflejada en su rostro, tras marcarle a Botafogo. El rosarino metió dos de los seis goles de Cienciano.

Cienciano aplastó este jueves a Botafogo por 6 a 1, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Cusco literalmente aplastó en la altura a su rival y un rosarino hizo dos de los goles de un triunfo histórico.

Se trata de Neri Bandiera, un trotamundos del fútbol que lleva varios años jugando en Perú y que está en Cienciano desde principios de la temporada.

Bandiera se inició en Adiur y luego pasó por Tiro Federal y Renato Cesarini, todos de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Más tarde se fue a Sarmiento de Resistencia y luego recaló en Juventud Unida de Gualeguaychú, donde hizo goles y obtuvo el ascenso a la Primera B Nacional del equipo entrerriano.

Su carrera continuó en Aldosivi y luego en Belgrano, para emigrar luego a Curicó. En Chile sufrió una grave lesión y estuvo varios meses sin jugar.

Leer más: Jugó en Central con Marco Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

La carrera de Neri Bandiera en Perú

Cuando se recuperó, volvió al país y jugó primero en Estudiantes de Caseros y luego en Patronato. En 2022 volvió a jugar en la primera división, esta vez en el recién ascendido Barracas. Y en 2023 se fue a Perú.

Jugó tres temporadas en Atlético Grau, donde marcó 40 goles en 103 partidos y se convirtió en ídolo de la hinchada del equipo de Piura. En enero de este año finalmente llegó a Cienciano. En la impactante goleada ante Botafogo, el rosarino marcó el segundo y el quinto gol, a los 20 y a los 62 minutos.

Desde que está en el equipo de Cusco, Bandiera marcó siete goles, cuatro por la liga local y tres por la Copa Sudamericana. Y este jueves, el delantero nacido en Rosario e hincha de Central quedó en la historia del club, que le propinó la mayor goleada a un equipo brasileño en competiciones sudamericanas.

Qué dijo después de la goleada

Bandiera no venía jugando de titular en el equipo peruano. Sin embargo, tras el partido expresó su felicidad por el triunfo ante un campeón de la Copa Libertadores y por sus dos goles, y también agradeció a sus compañeros: "Es difícil cuando uno está afuera, pero agradezco porque mis compañeros me regalaron la goleada ante Lanús y poder estar hoy contra Botafogo", expresó.

Leer más: Neri Bandiera, el trotamundos rosarino que le hizo un golazo a Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana

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