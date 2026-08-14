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El TC Pick Up se hizo ver en el parque Urquiza y ahora acelerará en el Juan Manuel Fangio

Los aficionados tuercas de Rosario disfrutaron los TC Pick Up en un parque urbano y en el Juan Manuel Fangio se presentarán por primera vez

14 de agosto 2026 · 19:53hs
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La camioneta del sanjuanino Tobías Martínez

Marcelo Bustamante

La camioneta del sanjuanino Tobías Martínez, que estarán rodando en el Juan Manuel Fangio. Rosario recibe a las TC Pick Up por primera vez.
Una buena foto para el recuerdo

Marcelo Bustamante

Una buena foto para el recuerdo, con los autos de la categoría Bora.
Un buen número se acercó al parque Urquiza.

Marcelo Bustamante

Un buen número se acercó al parque Urquiza.
Conferencia de prensa en el bar del anfiteatro.

Conferencia de prensa en el bar del anfiteatro.

El TC Pick Up visita por primera vez el Juan Manuel Fangio, en el marco de su 7ª fecha, la que determinará los clasificados finales a la Copa de Oro. Y para que los rosarinos pueden ya meterse en clima, hicieron un paseo por el parque Urquiza. Este sábado empieza la actividad y el domingo serán las series y finales.

La camioneta del sanjuanino Tobías Martínez, del Rus MED Team, fue una de las dos que se llegó al emblemático parque rosarino. La otra fue la del entrerriano Tomás Pellandino, acompañadas por dos autos de la categoría Bora, de Ricardo Martinoglio y Adrián Missirian que acompañará el espectáculo de la divisional de la ACTC.

Después llegó la hora de la conferencia de prensa, donde estuvieron presentes el líder Mariano Werner, el campeón Agustín Canapino, entre otros, junto a dirigentes de la categoría y el presidente del autódromo, Fabián Svegliati.

Desde la primera visita del TC, el 5 de mayo de 2019, que una categoría de la ACTC no visitaba Rosario. Y será el prólogo a la visita más importante, cuando llegue el Turismo Carretera nuevamente, el 24 y 25 de octubre.

>>Leer más: Turismo Carretera: la estrella en San Juan fue Tobías Martínez, en la primera del RUS Med Team de acá

La actividad de este fin de semana del TC Pick Up

Será la primera vez en el año que la categoría sale del Mouras de La Plata. Ya hay 11 clasificados de los 12 a la disputa del título y entre dos pilotos se disputará la última plaza: Gustavo Tadei (Toyota Hilux) y el piloto de Las Parejas Facundo Ardusso (Toyota Hilux). Es que solo hay 13 inscriptos, una de las cifras más bajas desde la creación de la categoría.

De esos 11, 8 pueden alcanzar el primer puesto que le otorgará 15 puntos para la definición en las tres últimas carreras. Mariano Werner (Ford Ranger), Agustín Canapino (Chrvrolet S10, Otto Fritzler (Ranger), Gastón Mazzacane (Foton Tunland G7), Hernán Palazzo (Hilux); Marco Dianda (Ranger); el de Villa Minetti Ignacio Faín (Ranger) y Azar (Toyota Hilux).

Diego De Carlo (VW Amarok), Tomás Abdala (Ranger) y Tobías Martínez (S10) ya clasificaron.

El cronograma completo:

Sábado 15: Horario de TV (El Nueve y Motor Play) de 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 Hs. De 17:00 a 17:20 horas por Motor Play.

Copa Bora | 08:30 a 08:55 Hs. 1er Entrenamiento (Grupo B) 25 min.

Copa Bora | 09:00 a 09:25 Hs. 1er Entrenamiento (Grupo A) 25 min.

TCPK | 09:30 a 10:10 Hs. 1er Entrenamiento (Todos Juntos) 40 min.

TCPPK | 10:15 a 10:55 Hs. 1er Entrenamiento (Todos Juntos) 40 min.

Copa Bora | 11:05 a 11:25 Hs. 2do Entrenamiento (Grupo B) 20 min.

Copa Bora | 11:28 a 11:48 Hs. 2do Entrenamiento (Grupo A) 20 min.

TCPK | 11:52 a 12:22 Hs. 2do Entrenamiento (Todos Juntos) 30 min.

TCPPK | 12:26 a 12:56 Hs. 2do Entrenamiento (Todos Juntos) 30 min.

Copa Bora | 13:30 a 13:55 Hs. 3er Entrenamiento (Grupo B) 25 min.

Copa Bora | 14:00 a 14:25 Hs. 3er Entrenamiento (Grupo A) 25 min.

TCPPK | 15:10 a 15:20 Hs. Sesión Clasificatoria (CL1) 10 min.

TCPPK | 15:29 a 15:37 Hs. Sesión Clasificatoria (CL2) 8 min.

TCPPK | 15:46 a 15:54 Hs. Sesión Clasificatoria (CL3) 8 min.

TCPK | 16:04 a 16:14 Hs. Sesión Clasificatoria (CL1) 10 min.

TCPK | 16:23 a 16:31 Hs. Sesión Clasificatoria (CL2) 8 min.

TCPK | 16:40 a 16:48 Hs. Sesión Clasificatoria (CL3) 8 min.

Copa Bora | 17:00 a 17:08 Hs. Clasificación (Grupo 2) 8 min.

Copa Bora | 17:11 a 17:19 Hs. Clasificación (Grupo 1) 8 min.

Domingo 16: Horario de TV de 10:00 a 15:00 Hs.

TCPPK | 10:10 Hs. 1ra Serie a 5 vueltas.

TCPPK | 10:40 Hs. 2da Serie a 5 vueltas.

TCPK | 11:10 Hs. 1ra Serie a 5 vueltas.

TCPK | 11:40 Hs. 2da Serie a 5 vueltas.

Copa Bora | 12:10 a 12:30 Hs. FINAL a 12 vueltas o 20 minutos máximo.

TCPPK | 13:05 a 13:35 Hs. FINAL a 18 vueltas o 30 minutos máximo.

TCPK | 14:10 a 14:50 Hs. FINAL a 20 vueltas o 40 minutos máximo.

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