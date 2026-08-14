Una docena de allanamientos golpean el narcomenudeo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez Los operativos permitieron decomisar cocaína y marihuana. Algunos de los domicilios habían sido allanados varias veces. 14 de agosto 2026 · 16:59hs

La División Canes tuvo una activa participación en los allanamientos

En las últimas horas se realizaron doce allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez sobre una serie de puntos de venta de estupefacientes y acopios para abastecer el narcomenudeo. El operativo fue ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

Algunas de las zonas intervenidas ya habían sido allanadas y se registraron distintos hechos de violencia. A partir de ello, los investigadores profundizaron las tareas para establecer una posible vinculación entre esos episodios y la comercialización de drogas. Los procedimientos se concretaron en distintos sectores de ambas ciudades, con medidas en domicilios de Constitución al 4000, Ocampo al 6300, Cagancha al 3500, pasaje Hutchinson al 4400 y Camino Nuevo Soldini al 2100, entre otros puntos.

Los detenidos fueron Lucas M. de 41 años, Jennifer D. de 21, Bruno G. de 26 y Aylen S. de 26, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En cuanto a los secuestros, se incautaron 92 envoltorios de cocaína, con un peso total de 19,8 gramos, y marihuana con un peso total de 18,82 gramos. También fueron secuestrados ocho teléfonos celulares, una escopeta calibre 16, cuatro cartuchos del mismo calibre, cuadernos con anotaciones, recortes con vestigios compatibles con sustancias estupefacientes y una tarjeta de débito, además de otros elementos de interés para las investigaciones.

Parte del material estupefaciente fue localizado con la intervención de la División Canes Detectores de la PDI. En Camino Nuevo Soldini, un ejemplar halló envoltorios con cocaína y marihuana; mientras que en pasaje Hutchinson al 4400, otro detectó marihuana. La investigación continúa bajo las directivas de la fiscal Brenda Debiasi, del Equipo Especializado en Microtráfico de la Fiscalía General.

Allanamientos en mayo El sábado 30 de mayo de este año la Policía de Investigaciones realizó tres allanamientos en distintos domicilios de Cagancha al 3500 donde fueron aprehendidos cuatro hombres. Las medidas fueron concretadas luego de una investigación desarrollada por personal de la División Microtráfico de la PDI. Durante los procedimientos se constató la venta de drogas en la calle. Como resultado de las requisas fueron aprehendidos Franco Nahuel A. de 27 años, León Sebastián N. (27), Nicolás Ezequiel A. (18) y Alex Emanuel L. (20). Además se secuestraron teléfonos celulares, marihuana con un peso total de 32,8 gramos, un envoltorio con cocaína con un peso aproximado de 0,5 gramos, una tijera con vestigios de marihuana, dos cuadros de interés para la investigación y dinero en efectivo.