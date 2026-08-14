La EPE cierra su oficina de Rioja al 1300: dónde atiende al público

La Empresa Provincial de la Energia prioriza la atención a usuarios a través de los canales de atención virtual

La Empresa Provincial de la Energía deja de atender en su la oficina comercial de Rioja 1339, ubicada en el centro de Rosario . La medida se enmarca en el plan de eficientización, digitalización y modernización que lleva adelante desde 2024.

Desde la EPE solicitan a los usuarios canalizar sus gestiones a través de cualquiera de las oficinas de atención de la empresa, priorizando en todos los casos en que resulte posible la utilización de los canales de Atención Virtual habilitados por la Empresa.

La Oficina Virtual ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar cambio de titularidad, alta y baja de suministros, actualización de datos del titular, electrodependientes, reclamos comerciales y técnicos, pedido de factibilidad, observar la factura y libre deuda.

Para ingresar a la Oficina Virtual se puede hacer a través de la web de EPE: www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual o descargar la aplicación desde el Play Store en las tiendas IOs y Android.

Atención de reclamos por Whatsapp

Vale recordar que el canal oficial de Whatsapp (03425101000) ofrece a los usuarios la posibilidad de registrar un reclamo técnico y poder recibir la evolución del mismo brindando el número de usuario o el DNI del titular del servicio.

A su vez se informará a los usuarios novedades como trabajos programados de mejoras y mantenimiento y posibles fallas del sistema.