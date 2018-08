El ex funcionario fue detenido, pero luego recuperó la libertad.

El ex funcionario fue detenido, pero luego recuperó la libertad.

"Vas a terminar muerto o en una zanja, cuidá a tus hijos", le dijo un ex funcionario de la municipalidad de Rufino al actual concejal de Cambiemos, Daniel Bellizza, la noche del martes. Al día siguiente el edill formuló la denuncia y el jueves Raúl Reinoso fue detenido en la Comisaría Tercera de esa ciudad ubicada a 100 kilómetros de Venado Tuerto. Fue imputado por amenazas y ayer recuperó la libertad. El conflicto entre Bellizza y el gobierno del macrista, Abel Lattanzi, parece no tener fin y no se descarta que ese hecho tenga alguna vinculación de índole político. "Reinoso siempre fue la fuerza de choque de Lattanzi", denunció el edil.

El jueves por la tarde el Centro de Justicia Penal de Rufino, realizó la audiencia imputativa de cargos para Raúl Reinoso, el ex director de Servicios de la municipalidad a quien el concejal Daniel Bellizza denunció por amenazas de muerte. Fue imputado por el presunto delito de amenazas, pero también por cohecho agravado y fraude a la administración pública. Estas últimas son imputaciones derivadas de una investigación que se inició hace meses, y que provocó la renuncia de Reinoso a su cargo en el ejecutivo municipal.

Las imputaciones fueron solicitadas por el fiscal Mauricio Clavero. Reinoso negó haber amenazado a Bellizza. Relató que el martes había ido en su auto a dejar a un familiar de su pareja en una casa vecina a la del concejal, consignó el portal La Tribuna del Sur. Que hizo marcha atrás con su vehículo y vio a Bellizza en la vereda. Según Reinoso el concejal lo saludó y él solo le dijo "que... ¿me saludas?", aunque aseguró que nunca había tenido una discusión o una mala relación con el edil. La versión de Bellizza es distinta: "Reinoso hizo marcha atrás, bajó la ventanilla y me dijo «vas a terminar muerto en una zanja, cuidá a tus hijos...»".

Bellizza mantiene un feroz enfrentamiento con la gestión de Rufino a pesar de haber asumido como concejal en 2015 y de la mano del actual intendente (el macrista) Abel Lattanzi. "Sigo perteneciendo al partido aunque no tengo relación con el intendente porque es una persona muy autoritaria", ha dicho.

Entre otras denuncias, Bellizza acusó a la Municipalidad de oficiar como financiera, de liberar zonas para el menudeo de drogas que se realiza en un almacén al que acuden funcionarios municipales, y acusó a Lattanzi de violento, patrón de estancia, y autoritario.

Reinoso fue funcionario de esta gestión pero hace unos meses fue separado del cargo por diversas denuncias realizadas en su contra. Bellizza lo acusó públicamente de ser una persona muy violenta. Se estima que esa vieja bronca derivó en la amenaza.

Tras la audiencia cautelar se le imputó exanciones ilegales agravadas por provecho propio y fraude a la administración pública y amenas simples en perjuicio del concejal, y se dispuso una medida cautelar no privativa de la libertad con prohibición de contacto y acercamiento al concejal y su familia por cualquier medio aún por interpósita persona, so pena de ser nuevamente detenido..