Esteban Motta reclamó por la ruta 34 tras un choque fatal y exigió su reparación

La "ruta de la muerte" se cobró una nueva víctima y el representante del departamento San Martín enfatizó sobre la necesidad de detener el deterioro de la cinta asfáltica

31 de enero 2026 · 09:00hs
“Ya son 20 años de abandono y seguimos igual. Presidente (Javier) Milei, haga historia: repare la ruta 34. Se lo agradeceremos”, sostuvo Motta.

Un nuevo accidente fatal en la ruta nacional 34 volvió a poner en primer plano la precariedad de una vía clave para la circulación y la producción del centro-norte santafesino. El choque frontal entre dos camiones a la altura de Pueblo Casas terminó con la vida de uno de los conductores y reavivó la alarma entre vecinos, transportistas y autoridades locales que desde hace años advierten sobre el deterioro progresivo del corredor. Para el senador Esteban Motta, el siniestro no es un hecho aislado sino la consecuencia de un abandono prolongado que convierte a la ruta en una “trampa mortal”. “Una muerte más en la ruta 34, otra muerte evitable. Pasan los gobiernos nacionales y la ruta 34 es cada vez más una trampa mortal”, declaró el legislador, y con esa frase condensó la indignación de quienes transitan la vía a diario.

Motta reclamó responsabilidad del Estado nacional y exigió medidas concretas y urgentes. Señaló que la continuidad de gestiones que no resolvieron los problemas estructurales de la traza, desde la falta de repavimentación hasta la ausencia de obras complementarias de seguridad vial, explica en buena medida la recurrencia de siniestros. “Ya son 20 años de abandono y seguimos igual. Presidente (Javier) Milei, haga historia: repare la ruta 34. Se lo agradeceremos”, sostuvo, en un llamado directo que busca poner la cuestión en la agenda pública y política.

Un nuevo choque y van...

El episodio de Pueblo Casas reactiva una problemática que fue objeto de reiterados reclamos del gobierno provincial ante distintas administraciones nacionales sin respuestas concretas.

La ruta 34 es un corredor estratégico para la producción agroindustrial y para la circulación cotidiana de personas y mercancías; su deterioro incrementa el riesgo de siniestros, encarece la logística y afecta la competitividad de los productores. Quienes transitan la vía describen tramos con baches, señalización insuficiente y banquinas en mal estado, condiciones que se agravan con la lluvia y con el paso de vehículos de gran porte.

El reclamo traduce la indignación en exigencias concretas: inversión inmediata en repavimentación, mantenimiento periódico, señalización adecuada y medidas de seguridad en puntos críticos que eviten nuevas tragedias. Además, plantea la necesidad de mejorar los mecanismos de planificación y control para que las obras no queden a mitad de camino.

