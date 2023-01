"Era muy inteligente", dijo la tía de la nena que murió asfixiada en un supuesto reto de TikTok

La tía de Milagros, la nena de 12 años que falleció por asfixia el viernes pasado en Capitán Bermúdez, aparentemente mientras realizaba un reto de TikTok, dijo que la familia no puede "entender por qué lo hizo" y aseguró que "era una niña muy inteligente".

"Seguimos sin entender por qué lo hizo, era una nena muy inteligente, muy querida por muchas personas", sostuvo, y aseguró que "cuando el padre llegó de trabajar encontró a Milagros colgada de una soga".

Laura indicó que "se sabe que recibió un enlace de TikTok y estaba en videollamada con unas compañeritas". Personal de investigación secuestró un celular en la escena del hecho, sobre el cual se harán peritajes.

La tía indicó que "hay un video que Mili dejó grabando desde un principio, desde colgarse hasta perder la vida".

"En el video ella habla, muy bien no lo sé, nosotros no lo vimos. No entendemos el por qué ni qué pasó", añadió.

Mientras los análisis preliminares descartaron signos de abuso o de intervención de terceros en el deceso de la nena, los investigadores indicaron que no hay signos de la motivación del fallecimiento.

La familia no duda en vincular su muerte a un supuesto reto o "challenge" de la red social TikTok. "Le dijeron al papá que ella hizo tres intentos, pudo sacarse la soga en el primero y en el segundo pero en el tercero no pudo", indicó Laura.

Recordó a Milagros como "una persona alegre, increíble, una excelente sobrina, una chica muy estudiosa".

"Todos la conocían como la niña que sonreía, con esos ojazos, muy buena, muy dada", sostuvo, y añadió que "era una niña muy cuidada. Si a ella le mandaban algo extraño, de alguien que no conocía, venía y lo decía. Confiaba mucho en su familia".