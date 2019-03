Elortondo ya se prepara para festejar los 130 años del pueblo

La comunidad de Elortondo se prepara para recibir a una multitud de varios puntos del sur santafesino, en lo que serán los festejos por los 130 años del pueblo. Las actividades están previstas para el 16 y 17 de este mes en el Parque "19 de marzo", con entrada libre y gratuita.

Desde el área de Cultura, la titular Ana Julia Baviera, explicó que para el sábado 16, está previsto el acto inaugural a las 11, seguido por la apertura de la Feria de Artesanos y Microemprendedores. Luego, será el turno de poner en marcha la "1º Feria Gastronómica del Corredor Turístico Sur", con la participación del "Espacio Joven".

Ya para las 18, se podrá disfrutar de una variada propuesta de números artísticos, que incluye la actuación de ballets locales, zonales y espectáculos para niños. Ese día, se mostrarán "El Barco" (rock); "Esto va a sonar" (cumbia); la Banda Comunal; Grupo Siembra (folclore), y el cierre con Pablo Carrasco, ex "La Voz Argentina".

Carrasco es un ex policía pensionado, que llega al pueblo tras su paso por el exitoso ciclo emitido por Telefé. Es oriundo de Pergamino y saltó a la fama al interpretar "Still loving you" de Scorpions en el estudio de "La Voz". Enseguida, cautivo al jurado, integrado por la Sole, Tini Stoessel, Ricardo Montaner y Axel y desde entonces no paró de presentarse por la Argentina, más allá de que el certamen fue ganado por un uruguayo.

El 17

El domingo, las puertas volverán a abrirse, a las 11, con las ferias. A las 18 seguirán los espectáculos para chicos. Y a las 19, se aguarda la presencia del reconocido chef televisivo, Damián Delorenzi, que preparará platos "típicos" de la cocina santafesina, con productos elaborados en el pueblo.

Luego, actuará "Rhumbalé", proyecto formado a mediados de 2016, de marcado sello cuartetero y el respaldo de Sony Music. La banda está integrada por 16 músicos de Venado Tuerto, Elortondo, Murphy, Hughes, Guatimozín, Monte Maíz, Alejo Ledesma y Mercedes.

Al término, harán lo propio "Las Cuatro Cuerdas", desde Tucumán, grupo revelación del folclore argentino que cautiva con su show de violines y la fusión con el cancionero popular argentino. De largo recorrido por los escenarios del país, fueron aplaudidos de pie en la última edición de Jesús María y en las peñas de Cosquín.

El telón lo bajarán los "Palmae", agrupación compuesta por los hijos de "Los Palmeras", quienes traerán mucha cumbia santafesina. Musicalmente hacen temas de sus padrinos artísticos, pero también habrá covers de bandas de todo tipo de género. El repertorio está orientado para la familia.

Cerveza

Otras de las sorpresas para este gran encuentro, va a ser la presentación los dos días de una comitiva oficial de la "Fiesta Nacional de la Cerveza", el "Oktoberfest", de Villa General Belgrano, Córdoba. El motivo, surge del convenio de cooperación cultural que firmaron en octubre pasado, las autoridades de Elortondo con el municipio cordobés.

En ambas jornadas, los santafesinos van a poder presenciar en vivo el tradicional espiche de cerveza, ceremonia donde el Monje Negro y los "espicheadores", abren delante de una multitud barriles de cerveza, que salen disparados directamente desde el escenario, hacia las jarras de los espectadores.

Unión de pueblos

Representantes de Villa Constitución, Carmen del Sauce y Melincué, e integrantes de la Secretaría de Turismo de Santa Fe, estarán presentes en los 130 años de Elortondo. Habrá stands de otras localidades, donde se mostrarán su sector gastronómico dentro del turismo local.

En los dos días de la muestra se presentará oficialmente la Primera Feria Gastronómica del Corredor Turístico Sur, donde cada distrito, mostrará platos hechos con productos alimenticios que se elaboran en cada lugar. Además, habrá competencias simbólicas de cocina y variedad de ofertas para probar y degustar.