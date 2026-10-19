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El Granadero Baigorria: El Complejo Eva Perón comenzó a transformar notablemente su fisonomía y estado general

Con la toma de posesión formal por parte del municipio, los baigorrienses vislumbran los primeros resultados de los trabajos de mantenimiento integral en el predio

19 de octubre 2026 · 13:30hs
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El municipio reafirma su compromiso de seguir recuperando y poniendo en valor los pulmones verdes y lugares de encuentro para el disfrute de todas las familias de la ciudad.

El municipio reafirma su compromiso de seguir recuperando y poniendo en valor los pulmones verdes y lugares de encuentro para el disfrute de todas las familias de la ciudad.

Tras la firma de un convenio de colaboración entre el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia y representantes del gobierno de la provincia de Santa Fe, se otorgó a la ciudad la administración, el uso y el mantenimiento del Complejo Eva Perón.

Al tratarse de un predio de jurisdicción estrictamente provincial, la Municipalidad no contaba con el marco normativo ni con la potestad legal para intervenir de forma directa en su conservación. Esta limitación impedía dar respuesta inmediata a los requerimientos de cuidado, limpieza y puesta en valor del espacio.

Con las herramientas legales y operativas en regla, los equipos municipales desplegaron de inmediato operativos de desmalezado, ordenamiento, reacondicionamiento y mantenimiento intensivo en todo el perímetro e instalaciones del complejo.

Recuperar el predio del Eva Perón

"Era un compromiso que queríamos asumir, pero necesitábamos sí o sí la firma con la Provincia para tener la potestad de actuar. Hoy, con la gestión resuelta y los equipos en el territorio, el predio ya muestra otra cara y avanza hacia el espacio público de calidad que la comunidad merece", señaló el intendente.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso de seguir recuperando y poniendo en valor los pulmones verdes y lugares de encuentro para el disfrute de todas las familias de la ciudad.

>>Leer más: Granadero Baigorria se transformó en un pulmón verde por la cantidad y variedad en su arbolado

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