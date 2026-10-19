Newell's precisa una reacción inmediata en el Coloso para afirmarse entre los clasificados

Tras la caída en Mendoza, La Lepra recibirá a Central Córdoba (SdE) y buscará volver este lunes al triunfo tras dos fechas sin conseguirlo

Newell’s tendrá este lunes por tarde su penúltima presentación de local en el Clausura. La obligación es una sola: la victoria. Otro resultado complicará el propósito de clasificar a la fase final. Es imprescindible que esto suceda frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, que llega con una racha de 8 partidos sin triunfos (empató los tres últimos).

La caída dolorosa y sin merecerlo del conjunto de Frank Kudelka en el último partido contra Gimnasia de Mendoza le exige una reacción inmediata en el Parque, donde acumula dos fechas sin éxitos.

Más porque San Lorenzo , su próximo rival, venció a Estudiantes por 2 a 1 en La Plata y lo igualó en cantidad de puntos , aunque la Lepra conserva la 8ª posición por mejor diferencia de gol.

Para el conjunto rojinegro es imprescindible afirmarse en ese sitio, y una victoria le permitirá saltar del 8º al 6º puesto , superando en la tabla a Independiente, por 1 punto, y a Gimnasia de Mendoza, por la diferencia de gol.

Hoy se encuentra en el borde y la estrecha diferencia entre los que están adentro y lo que se encuentran afuera le exige la mayor cosecha de puntos.

>> Leer más: El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

Newell's lleva 2 partidos sin ganar de local

No está en condiciones de permitirse dejar unidades en el camino. Menos en condición de local, donde tiene que reencontrarse con el triunfo. El último éxito en su estadio fue contra Banfield (2-1) y luego tuvo dos empates seguidos: Vélez (1-1) y Lanús (0-0).

Si bien no se minimizan estos dos últimos resultados, teniendo en cuenta a los rivales que enfrentó, la igualdad ya no es suficiente. El deber rojinegro en el Parque es uno solo: sumar los tres puntos.

Esto será realidad si el equipo del Parque corrige su juego de ataque, que es tan poco efectivo que es uno de los equipos con menos goles de la zona A (11 tantos). La última imagen que dejó en Mendoza fue de una marcada falta de efectividad frente al arco, al desperdiciar varias jugadas de gol, especialmente por el lado de Santiago Solari.

CONVOCADOS



Fecha 13

Central Córdoba (L)

#TorneoMercadoLibre Clausura



Seguilo en vivo por TNT Sports. Suscribite al pack fútbol https://t.co/fwB4E83Zkl. pic.twitter.com/S6ummelCvk — Newell’s Old Boys (@Newells) October 18, 2026

Pero no pasa por ahí su mayor defecto. El inconveniente principal es la poca elaboración en el último tercio de la cancha. Tiene pocos centros, pases filtrados, habilitaciones y centros. El resultado: es el conjunto con menor promedio de remates (9,6) y remates al arco (5,8) de la zona, según el informe de datos oficiales de la Liga Profesional elaborado por la empresa Atenea.

La regularidad del trabajo defensivo de Newell’s se mantiene y es una de sus fortalezas (hoy tendrá que estar atento al goleador Michael Santos). Pero con esto no alcanza. La Lepra no puede ser un equipo de jugadas. Necesita juego, de lo contrario seguirá dependiendo de una acción individual y de que Walter Mazzantti resuelva por sí mismo lo que no se consigue a partir de una construcción colectiva.

Central Córdoba no presiona alto

Una posible ventaja para Newell’s es que Central Córdoba deja jugar. Ningún otro equipo como el de Sebastián Domínguez permite dar tantos pases a su adversario (casi 19, según el informe citado) antes de intentar quitar la pelota. Esto quizás le brinde la posibilidad a la Lepra de conseguir una mejor circulación, teniendo tiempo y espacios.

Esta tarea de distribución recaerá en Jerónimo Gómez Mattar, reemplazante del suspendido Luca Regiardo (acumuló 5 tarjetas amarillas), quien será el responsable del pase de salida, y en Facundo Guch, encargado de ser el enlace entre el medio y los de arriba.

>> Leer más: El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

La mención de Gómez Mattar y Guch no implica que los demás queden afuera del compromiso de involucrarse y de asociarse. Cóccaro, Solari, Rodrigo Herrera, Ortega, cada uno con sus características y virtudes, también deben contribuir a lograr una solución en el aspecto ofensivo.

Si Newell’s llegó hasta acá, con chances de clasificar, es porque hizo méritos para dar pelea. Le falta un último empujón, para disputar los cuatro que restan y cumplir con el objetivo que se propuso y que nunca alcanzó bajo este formato de torneo. Hoy ganar es vital.

Las formaciones

Newell's: J. Reinatti; M. Ortega, B. Cabrera, L. Carrizo y F. Escobar; R. Herrera y J. Gómez Mattar; W. Mazzantti, F. Guch y S. Solari; M. Cóccaro. DT. Frank Kudelka.

Central Córdoba (SdE): A. Aguerre; F. Martínez, A. Maciel, F. Aguilar y D. Cáceres; M. Vera y D. Barrera; L. Sequeira, L. González y M. Iacobellis; M. Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Hora y TV: 19 - TNT Sports.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

La misión: que se le abra el arco

Newell’s acumula dos partidos sin goles. Es un llamado de atención para un equipo al que le cuesta convertir. La fecha pasada, Frank Kudelka argumentó que la derrota con Gimnasia de Mendoza no fue solo falta de precisión frente al arco rival sino a la resolución de las jugadas de ataque.

Una cosa lleva a la otra. Pero así sea reducida la gestación de ocasiones de riesgo, exceptuado Matías Cóccaro, autor de 5 goles, no existe un aporte significativo del resto a la hora de convertir. Todos los que señalaron tienen un tanto: Guch, Cabrera, Regiardo, Soñora, Solari y Mazzantti.