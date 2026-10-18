Una diputada de Milei eligió el Día de la Lealtad Peronista para casarse en Rosario y reunió a dirigentes libertarios

Valentina Ravera, la legisladora nacional más joven del Congreso, contrajo matrimonio con el militante libertario Luciano Ibarra. La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral de Rosario y la fiesta en Ibarlucea. Asistieron varios diputados de La Libertad Avanza.

Señas de identidad libertaria. Valentina Ravera y su flamante esposo posan con el Monumento de fondo tras casarse en la Catedral, imitando los pulgares arriba y la característica expresión facial de Milei.

El amor no entiende de fechas partidarias. La diputada nacional santafesina Valentina Ravera, una de las jóvenes figuras de La Libertad Avanza, eligió nada menos que el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, para casarse con Luciano Ibarra, también militante libertario. La coincidencia no pasó inadvertida: mientras el peronismo conmemoraba una de las fechas más representativas de su historia, la legisladora del espacio de Javier Milei celebraba su matrimonio rodeada de familiares, amigos y dirigentes de su partido.

La ceremonia religiosa se realizó este sábado en la Catedral de Rosario y luego la fiesta en La Delfina, un salón de eventos de la localidad de Ibarlucea.

El casamiento reunió a buena parte de la dirigencia de La Libertad Avanza de Santa Fe y a varios diputados nacionales que viajaron especialmente a esta provincia para acompañar a la pareja.

La propia Ravera compartió la noticia en sus redes sociales. Publicó una fotografía vestida de novia junto a su flamante esposo, con el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario como telón de fondo, y acompañó la imagen con una frase breve: “Me casé con el amor de mi vida” .

Su esposo es Luciano Ibarra, de 30 años, quien también milita en La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe.

Un casamiento libertario en pleno Día de la Lealtad Peronista

La elección de la fecha fue una de las curiosidades de la celebración. Ravera, que llegó a la Cámara de Diputados de la Nación de la mano de La Libertad Avanza en diciembre de 2025, contrajo matrimonio este sábado 17 de octubre, jornada en la que el peronismo celebra el Día de la Lealtad.

La fecha recuerda la movilización obrera del 17 de octubre de 1945, que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y se convirtió en uno de los acontecimientos fundacionales del movimiento justicialista.

La presencia de los invitados a esta boda comenzó a hacerse visible incluso antes del casamiento. Este viernes, en el hotel Radisson Red de Funes ya llamó la atención la aparición de varias caras conocidas de la política nacional. Alrededor de ocho diputados de La Libertad Avanza se habían alojado en el hotel para asistir al casamiento de su colega santafesina.

La celebración del sábado reunió a buena parte de la dirigencia libertaria provincial, encabezada por Romina Diez, la principal referente del espacio de Milei en Santa Fe y figura clave en el recorrido político de Ravera.

También participaron legisladores como Andrea Vera, Gino Visconti y Karen Reichardt.

Felicidades! — Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 17, 2026

Incluso, la propia diputada libertaria Lilia Lemoine felicitó en las redes al flamante matrimonio.

Quién es Valentina Ravera, la diputada santafesina que se casó

Valentina Ravera nació en Venado Tuerto, creció en Elortondo y se instaló en Rosario, donde estudia Derecho y trabaja en un estudio jurídico. En octubre de 2025 cumplió 25 años y pocos días después fue elegida diputada nacional por Santa Fe en las listas de La Libertad Avanza.

Su llegada al Congreso estuvo directamente vinculada con su militancia en el espacio que lidera Javier Milei. Según contó en una entrevista, comenzó a participar tímidamente en política en 2019 y se incorporó de lleno a La Libertad Avanza en 2022.

“Empecé a militar en La Libertad Avanza cuando él entró como diputado. Lo escuché y sentí que era el hombre que iba a salvar al país. Tiene las ideas necesarias para sacar a la Argentina del pozo en el que la hundieron tantos años de kirchnerismo y decadencia”, expresó entonces sobre su identificación con Milei.

"La banca fue un regalo de mi amiga Romina Diez"

La diputada también reconoció públicamente el papel que tuvo Romina Diez en su incorporación a la lista de candidatos de La Libertad Avanza.

“Fue un regalo de mi amiga y referente Romina Diez. Un día me llamó y me dijo: ‘¿A vos no te gustaría ser diputada?’. No lo podía creer. Hasta hoy no caigo. Todo esto es un sueño hecho realidad”, relató después de las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Aquella convocatoria terminó llevándola al Congreso Nacional, donde asumió el 10 de diciembre de ese año como representante de Santa Fe.