Ruta 21: Arroyo Seco destacó avances en seguridad vial y estacionamiento tras gestiones con Provincia

Los nuevos semáforos, la habilitación de modalidades de estacionamiento y el diálogo con vecinos y comerciantes son los principales resultados del proceso

El intendente realizó un balance positivo del proceso desarrollado durante los últimos meses y aseguró que las gestiones permitieron acercar las demandas locales a los ámbitos donde se toman las decisiones.

El municipio de Arroyo Seco destacó los avances alcanzados junto al gobierno provincial para dar respuesta a las inquietudes planteadas por vecinos, frentistas y comerciantes tras las obras de transformación de la ruta provincial 21. El intendente Daniel Tonelli aseguró que, desde el inicio del proceso, la gestión local actuó como intermediaria entre la comunidad y los organismos provinciales responsables de la obra, con el objetivo de compatibilizar una infraestructura estratégica para la región con las necesidades cotidianas de la ciudad.

“Desde el primer momento entendimos que había que escuchar a quienes viven y trabajan sobre la ruta. Estamos hablando de una obra de infraestructura muy importante para la región, pero también de un corredor que atraviesa nuestra ciudad y forma parte de la vida cotidiana de muchísimas personas”, señaló Tonelli. En ese sentido, explicó que el municipio trasladó a las autoridades provinciales las preocupaciones vinculadas con la circulación, el estacionamiento y los cruces seguros .

El mandatario local indicó que las gestiones se desarrollaron a través del diálogo institucional y del trabajo conjunto con el Concejo Municipal. “Presentamos propuestas ante Vialidad Provincial y mantuvimos reuniones para trasladar las preocupaciones de los frentistas y comerciantes . Nuestra responsabilidad es representar los intereses de Arroyo Seco, acercar propuestas concretas y sostener las gestiones hasta conseguir respuestas”, afirmó.

Respecto de las manifestaciones y reclamos que se desarrollaron durante el proceso, Tonelli sostuvo que la Municipalidad mantuvo una postura de acompañamiento y escucha . “Entendemos la preocupación de las personas afectadas y respetamos su derecho a expresar sus reclamos. Nuestra tarea fue mantener abiertos los canales de diálogo y gestionar ante la provincia”, expresó.

Estacionamientos y seguridad vial

Uno de los principales avances estuvo relacionado con el estacionamiento sobre el tramo urbano de la ruta 21. Según explicó el intendente, tras las reuniones mantenidas con las autoridades provinciales se logró una autorización provisoria para ordenar el estacionamiento en el sector comprendido entre Juan B. Justo y San Nicolás. Posteriormente, Vialidad Provincial aprobó la modalidad de estacionamiento paralelo en ambas manos.

“Esto representa un avance importante para atender las necesidades de frentistas y comerciantes, respetando las condiciones establecidas por la autoridad vial”, destacó.

En paralelo, avanzan las obras para la instalación de nuevos semáforos en distintos puntos del corredor. Tonelli informó que se están ejecutando intervenciones en las intersecciones de Kennedy, Juan B. Justo, Libertad, Yrigoyen, Lisandro de la Torre, Humberto Primo, San Nicolás, Juárez Celman, Filiberti y Jonas Salk, con el objetivo de consolidar un sistema de cruces seguros sobre la traza urbana.

“La colocación de los semáforos representa un avance importante, pero también es parte de un trabajo más amplio que incluye el ordenamiento del estacionamiento y la búsqueda de alternativas para mejorar los cruces y la circulación”, remarcó. Asimismo, sostuvo que “la seguridad vial es una prioridad” y que todas las gestiones estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de tránsito para quienes viven, trabajan o circulan diariamente por la ruta 21.

Acompañamiento para Arroyo Seco

Tonelli también valoró el acompañamiento recibido por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, el administrador general de Vialidad Provincial Pablo Seghezzo y Benjamín Giannetti. “Hemos trabajado para que las preocupaciones de Arroyo Seco sean escuchadas y para encontrar respuestas a través del diálogo institucional. Lo central es que ese trabajo conjunto pueda traducirse en mejoras concretas para la ciudad”, sostuvo.

Finalmente, el intendente realizó un balance positivo del proceso desarrollado durante los últimos meses y aseguró que las gestiones permitieron acercar las demandas locales a los ámbitos donde se toman las decisiones. “Lo importante es que pudimos llevar las preocupaciones de la ciudad a la mesa de decisión y avanzar en respuestas concretas y superadoras. Vamos a seguir defendiendo los intereses de Arroyo Seco y trabajando con el gobierno provincial para encontrar soluciones que mejoren la seguridad, la circulación y la convivencia de la ruta 21 con nuestra ciudad”, concluyó.

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