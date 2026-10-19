El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

La salida obligada de Regiardo le abrió la puerta al rubio volante en una zona donde la Lepra necesita mejorar la distribución para vencer a Central Córdoba

El doble cinco que presentará Newell’s desde el comienzo será una novedad. Los elegidos lo hicieron juntos en otros partidos, no llegando a 90’ completos, incluido el último encuentro de la Lepra ante Gimnasia de Mendoza. Pero nunca compartieron la línea media desde el principio. La baja de Luca Regiardo por la suspensión de una fecha, a causa de que llegó al límite de tarjetas amarillas, le dará la chance a Jerónimo Gómez Mattar de jugar de entrada, acompañando a Rodrigo Herrera. Como lo hizo en otros 4 partidos del torneo Clausura.

De acuerdo a la manera en que se complementen Herrera y Gómez Mattar frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, ambos pueden ser determinantes para que el conjunto rojinegro domine el desarrollo de un encuentro que necesita ganar. Si se entienden, sincronizan movimientos, controlan el medio y son prolijos en las entregas, la Lepra crecerá en una zona donde le cuesta habitualmente la creación.

Herrera mantuvo un rendimiento parejo en el último partido. Metió y tocó hacia adelante. Desde su empeño y pases, impulsó a la Lepra a la búsqueda de un empate que al final no se concretó.

Durante 27’, Herrera jugó ese día junto a Gómez Mattar , quien ingresó en reemplazo de Regiardo. Newell’s se encontraba en desventaja y Kudelka lo metió porque necesitaba crecer en la posesión. El rubio volante no decepcionó, aunque tampoco logró darle un cambio brusco al funcionamiento.

Ni Herrera ni Gómez Mattar tienen las características del típico volante de contención al estilo Regiardo. Están preparados para la recuperación, pero también se ocupan de la distribución, siendo nexos entre defensa y ataque. La prioridad de Newell’s, que es asumir un protagonismo que, con frecuencia le cuesta, puede tener en cualquiera de los dos la opción para ganar hoy en claridad.

Rodrigo Herrera disputa la pelota con Módica durante el último partido de Newell's. Virginia Benedetto

Otra cuestión será cuando Central Córdoba se apropie de la pelota. Sebastián Domínguez pretende que su equipo acumule pases, hasta generar espacios o una distracción del rival. La exigencia de los volantes centrales rojinegros será estar atentos y ser rigurosos cuando el Ferroviario se lance al ataque.

Otra opción pero que se descartó

Kudelka también cuenta en el plantel con Lucas Gómez, un volante con más marca que Gómez Mattar. Pero el técnico no optó por el jugador que llegó desde Argentinos Juniors, quien incluso jugó apenas algo más de 15’ desde que se incorporó a la Lepra y no ingresó en los últimos cinco partidos.

Existe expectativa en relación a lo que es capaz de realizar Gómez Mattar esta tarde en el Coloso. Siempre que entra a jugar se aguarda que haga algo distinto, porque mostró cosas interesantes desde su debut. Con la paciencia lógica que hay que tenerle a un futbolista que recién tiene 18 años.

Para Gómez Mattar también es, en lo personal, un partido donde puede tener una influencia decisiva para la suerte de Newell’s. La personalidad con la que juega, haciéndose cargo del traslado, es uno de los motivos para depositarle una cuota de confianza.