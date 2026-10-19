El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles, multas y un comité de emergencia

El municipio anunció medidas preventivas ante las lluvias previstas entre octubre y marzo, con limpieza de desagües, nuevas estaciones meteorológicas y mayores sanciones

Rosario se prepara para atravesar una temporada de lluvias intensas ante la previsión de precipitaciones superiores a los promedios habituales por el fenómeno de El Niño . Frente a ese escenario, la Municipalidad presentó un plan de prevención que combina trabajos sobre la infraestructura hidráulica, monitoreo meteorológico, medidas para reducir las obstrucciones en los desagües y la puesta en funcionamiento de un comando para coordinar la respuesta ante eventuales emergencias.

Las autoridades proyectan un período de mayor riesgo entre octubre y marzo, con especial atención sobre las zonas bajas de la ciudad y los sectores cercanos a los arroyos Ludueña y Saladillo . El aumento del caudal del río Paraná también aparece como un factor de preocupación, porque puede dificultar el escurrimiento del agua de lluvia a través de los conductos pluviales y los cursos de agua que atraviesan la región.

Según el diagnóstico expuesto por el municipio, Rosario recibe aportes de agua de una cuenca de unas 450.000 hectáreas ubicada entre los arroyos Saladillo y Ludueña. En un contexto de lluvias abundantes y niveles elevados del Paraná, esa combinación puede aumentar el riesgo de anegamientos y desbordes.

Uno de los ejes del plan es la limpieza de arroyos y canales. El intendente Pablo Javkin informó intervenciones sobre 53,5 kilómetros de estos cursos y estructuras de drenaje, con tareas en el arroyo Ludueña, el canal Ibarlucea, el canal Salvat y distintos sectores de Circunvalación, entre otros puntos.

En el arroyo Ludueña, los trabajos de limpieza y canalización abarcaron 3,5 kilómetros y se sumaron a la extracción de 1.500 toneladas de residuos en la zona noroeste. En el canal Ibarlucea, de 17 kilómetros de extensión, y en el canal Salvat, con otros 13 kilómetros contemplados en el plan, también se detallaron intervenciones.

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La Municipalidad señaló además que limpió 5,2 kilómetros de canales de Circunvalación, aunque indicó que esas tareas corresponden al ámbito nacional. A su vez, detalló trabajos sobre otros 14,8 kilómetros de canales distribuidos en sectores del norte, noroeste y sur de Rosario.

El mantenimiento de los desagües urbanos constituye otro componente central. La presentación consignó 124.302 metros lineales de limpieza y rectificación de zanjas, además de 13.134 captaciones o sumideros intervenidos en lo que va del año. Según el documento, las tareas se distribuyen entre las áreas municipales de Ambiente e Hidráulica y Aguas Santafesinas, de acuerdo con cada caso.

En materia de infraestructura nueva, el municipio informó que durante 2026 proyectó o ejecutó la construcción de 33.000 metros lineales de desagües pluviales y la incorporación de 1.221 unidades de captación y sumideros. Entre los sectores mencionados figuran Empalme Graneros, Tiro Suizo, Triángulo, Las Delicias, Las Heras, Lomas de Alberdi y Uriburu y La Guardia.

Las obras sobre los arroyos y las zonas vulnerables

El plan también incluye intervenciones estructurales a cargo del gobierno provincial. Entre ellas, se destacan los trabajos de protección de la cascada del Saladillo, entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez, para frenar la erosión y resguardar conexiones estratégicas, como el puente Molino Blanco y la avenida Circunvalación.

Sobre el arroyo Ludueña, se realizó una intervención de alrededor de 52 kilómetros, que contempla la limpieza, la restitución de perfiles y trabajos sobre la represa, con una inversión provincial informada de más de 924 millones de pesos.

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Otra de las obras detalladas es la reconstrucción del terraplén sur, una barrera de protección para las viviendas y las familias de la zona frente a las crecidas del arroyo Saladillo. Los trabajos incluyeron la construcción de un nuevo terraplén, la unificación de zanjas, la colocación de alcantarillas y la limpieza de canales y zanjones.

La Municipalidad identificó los márgenes de los arroyos y las áreas más bajas como sectores de mayor vulnerabilidad, donde concentra parte de las tareas preventivas.

Emergencia hídrica y sanciones por arrojar residuos

La presentación incluyó una serie de medidas vinculadas con el decreto de emergencia hídrica y la adhesión a la ley provincial 14.477, que declaró la emergencia en todo el territorio santafesino ante los efectos del fenómeno de El Niño. Esa normativa facilita la asignación de recursos para obras de infraestructura, desagües, canalizaciones y refuerzo de defensas.

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Entre las disposiciones anunciadas por el municipio también figuran sanciones más severas para quienes arrojen residuos fuera de los lugares habilitados, abandonen objetos que puedan obstruir los drenajes o incumplan tareas de mantenimiento de malezas en las veredas.

Además, se prevé actuar sobre construcciones ilegales que bloqueen zanjas, canales u otros sistemas de evacuación de agua. La presentación recordó que las obstrucciones de los drenajes a cielo abierto pueden ser sancionadas con multas de entre 150 y 100.000 unidades fijas, además del eventual cobro de los costos de remoción.

El objetivo es reducir los obstáculos que dificultan el escurrimiento durante episodios de lluvias intensas. La limpieza de los desagües y la infraestructura hidráulica, sin embargo, forman parte de una respuesta más amplia que también depende de la magnitud de las precipitaciones, el nivel de los cursos de agua y las condiciones de cada sector de la ciudad.

Doce estaciones meteorológicas y un comando de emergencia

Otro de los anuncios fue la incorporación de 12 estaciones meteorológicas. La propuesta contempla una por cada distrito y otras seis en barrios considerados críticos, entre ellos Empalme Graneros y Las Flores. Según la presentación, la información permitirá identificar con mayor precisión dónde se registran las precipitaciones más intensas y orientar los recursos hacia esos sectores.

El plan también contempla la puesta en funcionamiento del Comando Operativo de Emergencia (COE), destinado a coordinar tareas de prevención y respuesta. Entre sus funciones se mencionaron el monitoreo continuo de puntos críticos, la difusión de pronósticos e impactos esperados y la capacitación territorial mediante talleres y charlas en los distritos, junto con clubes de río, vecinales y organizaciones barriales.

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El municipio incorporó, además, un esquema de alertas meteorológicas por colores, con umbrales de lluvia y viento para la región. La clasificación busca facilitar la comunicación del nivel de peligro y orientar las medidas de autoprotección ante tormentas.

Qué recomienda la Municipalidad a los vecinos

El municipio pidió a los vecinos colaborar con las tareas preventivas para evitar obstrucciones y reducir riesgos durante los temporales. Entre las recomendaciones figuran sacar la basura entre las 19 y las 21, revisar canaletas y desagües y retirar de balcones, patios y terrazas objetos que puedan volarse, como macetas, chapas y adornos.

También difundió el número 103 para situaciones de emergencia relacionadas con inundaciones, calles anegadas, tormentas severas, caída de árboles o ramas de gran tamaño, postes inclinados, cables sueltos, columnas eléctricas con chispazos y derrumbes de estructuras o mampostería.

La previsión de una temporada con lluvias superiores a los valores habituales plantea un desafío para la infraestructura y la capacidad de respuesta de Rosario. El plan municipal reúne obras, mantenimiento, monitoreo y organización de emergencias, mientras que su efectividad dependerá tanto de la ejecución de esas tareas como de la evolución concreta del clima y del comportamiento del río Paraná y los arroyos de la región.