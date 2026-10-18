El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

El Tata Martino, que ahora está al frente de Atlanta United de los Estados Unidos, fue categórico ante la consulta de regresar al Parque en el futuro

El Tata Martino habló de Newell's y Messi este sábado por la noche tras un partido de la MLS.

Gerardo Martino , uno de los máximos ídolos de la historia de Newell's es el actual entrenador de Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, donde justamente su equipo enfrentó el sábado por la noche a Inter Miami y perdió por 3 a 1, con dos goles anotados por el también rosarino Lionel Messi. Luego del partido, el Tata fue consultado por la chance de que Leo se ponga la camiseta rojinegra en el cierre de su carrera y, a la vez, si a él le gustaría dirigirlo en esta hipotética vuelta al club del Parque. Y ambas respuestas de Martino fueron contundentes.

"¿Crees que sería importante para Messi jugar en Newell's?", fue la consulta periodística y allí el Tata argumentó: "Una cosa es el deseo de todos los que somos hinchas de Newell's y que estamos comprometidos con el club y otra cosa es la decisión que tome él. Y no hay nadie acá que se pueda tomar una atribución si esto llega a ser factible, como tampoco hubo, salvando las diferencias de futbolistas, gente influyente en otros regresos del club y estoy hablando de unos diez años atrás. Siempre es porque los jugadores y sus familias están dispuestos o no a hacerlo. Es una decisión de él y si no lo hace está todo bien y si lo hace estaremos encantados. No creo que valga la pena ni siquiera expresar algo en este sentido porque las respuestas van a estar absolutamente claras".

Allí se rio y paró la pelota como en su mejor época de jugador. "Yo a la historia de Newell's ya la tengo, te diría, que casi cerrada".

En estos términos se expresó el Tata Martino tras la derrota de su equipo Atlanta United por 3 a 1 ante Inter Miami, formación que dirige Cristian el Kily González.

Para el Tata Martino: Messi y Maradona

El Tata, que dirigió a Messi en Barcelona, en la selección argentina y en Las Garzas, lo ubicó en lo más alto de la historia del fútbol: “Es, junto a Maradona, el jugador más importante de la historia, según lo que yo mismo viví y vi".

Martino se rindió a los pies de Leo: "Ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en el Mundial. Tiene 39 años, y decide un partido en la semifinal gracias a un esfuerzo individual".

Justamente Inter Miami se impuso al Atlanta United por un gol de Germán Berterame y luego un doblete de Lionel Messi. Al final descontó Picault, de penal.

Inter Miami, dirigido por Cristian González, se mantiene segundo en la Conferencia Este, detrás de Nashville. Por otro lado, Atlanta United quedó con 30 puntos y muy complicado en la pelea por clasificar a los playoffs.