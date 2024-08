El gobierno provincial otorgó un 10,95% de aumento para policías y personal penitenciario

“Ningún agente perteneciente a los escalafones Policial, del Servicio Penitenciario e Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (I.A.P.I.P.) percibirá una remuneración neta de descuentos de ley inferior a la suma de $568.241,46, a partir del 1° de julio, de $584.399,99 a partir del 1° de agosto y de $597.596,12 a partir del 1° de septiembre de 2024, respectivamente, otorgándose, en caso de resultar necesario, una Asignación Especial Remunerativa y No Bonificable hasta cubrir la diferencia”, explica el decreto N° 1.324.

El artículo 2 del decreto, que lleva la firma de Maximiliano Pullaro y otros funcionarios, afirma que ningún uniformado puede recibir menos de 50.000 pesos netos de bolsillo y en caso de no percibirlo se aplicará una suma fija no remunerativa y no bonificable.

El proyecto para sindicalizar la Policía

La diputada provincial Beatriz Brouwer del bloque Unite presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que la policía de Santa Fe pueda sindicalizarse y formar parte de la negociación paritaria con el gobierno. "La experiencia internacional muestra resultados positivos para la sociedad, mejor cumplimiento de la función policial, prevención de la corrupción y bienestar del personal", fundamenta la iniciativa.

Según la diputada, el objetivo de la sindicación es poder participar en negociaciones paritarias con el Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad o el organismo que corresponda. “Todo trabajador tiene su derecho y alguien que lo defienda, no así la policía. Propongo un marco para que puedan sentarse en la mesa paritaria a defender sus derechos”, sostuvo en “El primero de la mañana” de LT8.

El texto de Brouwer afirma sobre ese punto que “no podrán realizar acciones o medidas de fuerza que resientan el servicio de seguridad pública ni ocupar dependencias policiales o edificios públicos ni utilizar bienes, móviles, uniformes o equipos de comunicaciones o elementos propios o estar armados como tampoco estando de servicio”.