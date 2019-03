El exjefe policial acusado de la desaparición de Paula Perassi negó toda relación con el caso

El exjefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII Adolfo Puyol se desligó hoy en el juicio que se sigue en el Centro de Justicia Penal por la desaparición de Paula Perassi -ocurrida en septiembre de 2011 en San Lorenzo-y apuntó hoy contra Alberto, el padre de la joven, al indicar que "hay una gran diferencia entre él y yo, él hizo lo imposible para arruinarme la vida, en cambio yo no hice nada".

Por la desaparición de Paula están acusados Gabriel Strumia, su amante; su esposa, Roxana Michl; Mirta Ruñisky, sindicada como la mujer que le habría practicado un aborto a la joven, y Antonio Díaz, empleado de Strumia. Todos están acusados de privación ilegítima de la libertad agravada y de haber provocado la interrupción de un embarazo sin consentimiento y seguido de muerte. Por la comisión de estos delitos la Fiscalía le pidió a los acusados prisión perpetua.

Puyol está acusado de encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal del mismo, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Fiscalía pidió seis años de prisión. También hay acusados otros cuatro policías.

"Perassi comenzó a decir que tenía algo que ver con la causa, que era amigo de Strumia, pero sólo tenía una relación comercial".





"Yo lo entiendo a Perassi, pero es injusto. Hace cuatro años que estoy con esto, a mi me arruinaron la carrera. Me arruinaron la vida, estoy preso sin pruebas por una teoría del caso. Hasta hoy, no tengo una justicia justa. Conmigo fueron parciales y yo no pido nada, sólo que sean imparciales", declaró hoy Puyol, en el estrado.

puyoles.jpg El exjefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII, Adolfo Puyol.



Luego de admitir que le había pedido al empresario amante de Paula que fuera a declarar para "aclarar todo", el exjefe policial destacó: "Estoy enojado con Strumia porque no declara. Hay una gran diferencia entre Perassi y yo, él hizo lo imposible para arruinarme la vida, en cambio yo no hice nada".

"Tuve una carrera impecable en la policía. Con todo esto, me pasaron a retiro cumpliendo 30 años, en 2016. En este caso que fue mediático, Perassi siempre me apuntó", aseguró.



Puyol aclaró que no era amigo de Strumia y que la única relación que tenía con él era "netamente comercial", Y destacó: "Nunca tuve causa administrativa, ni penal, ni sanciones disciplinarias"

"En 2007 conocí a Strumia, que arreglaba camiones. Pasó lo de la causa en 2011, y en 2012 Perassi comenzó a decir que tenía algo que ver con ella, que era amigo de Strumia, pero sólo tenía una relación comercial", recordó.

Puyol prestó declaración luego de que el padre de la víctima completara el testimonio que había iniciado ayer y antes del de Mirta Ruñisky, la mujer apuntada como la que le realizó el aborto que terminó con la vida de Paula. Hoy, la mujer volvió a negar su vinculación con la causa y dijo desconocer por qué está imputada.

partera44.jpg Mirta Ruñisky, la mujer apuntada como la que le realizó el aborto que terminó con la vida de Paula, declaró esta mañana.



Otro de los testimonios fuertes de la jornada estuvo a cargo de Miguel Fernández, un exintegrante de la Agrupación de Unidades Especiales de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, quien reveló que días antes de desaparecer, Paula realizó búsquedas en internet para interiorizarse de prácticas abortivas.

En su declaración, Fernández contó que el16 de septiembre de 2011, Paula buscó en su computadora "sobre clínicas en Rosario para realizarse abortos", "clínicas en Córdoba", "calculadora de embarazo", "dónde abortar", "aborto preguntas frecuentes", "clínicas de aborto", "aborto preguntas más frecuentes", "aborto diferido de 6 semanas" y por último: "necesito abortar tengo 6 semanas, alguien conoce qué riesgo tengo", todas preguntas realizada en el buscador de Yahoo.



perassi.jpg

Sin embargo, no fueron las únicas búsquedas de Paula. También consultó por lo menos diez textos de cartas que un bebé, desde el vientre de su madre, podría enviarle a su papá. Así, aparecieron títulos de búsqueda como "carta al futuro padre", "carta de un feto a su futuro padre", "carta de un bebé a su futuro papá", "carta de un bebé en el vientre a su madre", "una carta de un bebé antes de nacer a su papá", "carta de mi hijo en mi vientre a su papá", "un poema de mi bebé en el vientre para su papá", "para mi futuro papá", "carta a un papá", "ayuda carta de un bebé por nacer".