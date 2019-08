El ex boxeador Baldomir, condenado a 18 años de prisión por abusar de su hija

Pasadas las 10.30 de ayer, el ex boxeador Carlos Manuel Baldomir fue condenado a 18 años de prisión por el abuso sexual de su hija. La audiencia duró apenas nueve minutos. Los fiscales Federico Grimberg y Alejandra del Río, y la querella habían pedido la pena de 20 años.

La presidenta del tribunal que llevaba adelante el juicio, Susana Luna, acompañada por los jueces Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche, dieron a conocer su veredicto condenando a Baldomir por abuso sexual con acceso carnal calificado, abuso sexual gravemente ultrajante —ambos delitos calificados por ser el imputado ascendiente de la víctima y por la convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años— y promoción a la corrupción de menores.

"El desarrollo del juicio fue absolutamente normal. Se presentaron las pruebas basadas en testimonios, hubo testigos comunes de Fiscalía, querella y defensa. Intervinieron los peritos, que son los testigos expertos, quienes brindaron su opinión o su punto de vista técnico en cuestiones vinculadas a la psicología, la cámara Gesell, y todo lo que lo ronda. Creemos que a partir de la producción de esas pruebas hay mérito suficiente para obtener la condena que planteamos", dijo el querellante Juan Bautista Oroño.

El caso

Baldomir fue detenido el 18 de noviembre del 2016, en la ciudad de Junín (Buenos Aires), donde residía con su actual pareja. El caso remonta al 29 de octubre de 2016 cuando la ex esposa de Baldomir denunció los abusos. Con el correr de los días, la presentación fue remitida al fiscal Omar De Pedro, quien luego de recopilar evidencias ordenó la captura del ex campeón de peso welter, que actualmente tiene 48 años.

Trasladado a Santa Fe, Baldomir fue imputado y dos días después la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Sandra Valenti, dispuso la prisión preventiva. En diciembre de ese año, el ex boxeador pidió la excarcelación tras apelar la medida ante la Cámara de Apelaciones, que confirmó la resolución y ordenó que el exboxeador continúe detenido.

Un año después su abogado volvió a pedir la libertad pero el juez Nicolás Falkenberg nuevamente ordenó que siga en prisión. Y en noviembre del 2018 el juez Gustavo Urdiales volvió a rechazar un nuevo intento de la defensa para que Baldomir fuera excarcelado. Dos días después de la imputación, la jueza penal, Sandra Valenti, ordenó su detención, de forma preventiva y desde entonces permanece privado de su libertad en la cárcel de Las Flores pese a intentar en cuatro ocasiones su excarcelación, inclusive en la Cámara de Apelaciones.

Culpable

Baldomir está en prisión preventiva hace dos años y nueve meses. Ayer, por unanimidad, los jueces lo condenaron a 18 años de cárcel.

Cabe destacar además que se ordenó autorizar los exámenes para lograr la identificación genética de Baldomir para que se lo inscriba en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que contempla el artículo 5 de la ley 26.879.

Por su parte, el abogado del ahora condenado ex boxeador, Martín Durando, adelantó que apelarán la sentencia: "Los análisis se van a hacer cuando estén los fundamentos por escrito. Lo que sí se puede decir es que fue totalmente inesperado. Me pareció una pena excesiva, muy alta, más teniendo en cuenta que uno esperaba la absolución. No vimos en el juicio nada contundente como para esperar este tipo de condenas, así que estoy sorprendido".

Cifras para estar alertas

La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cinco nenas y uno de cada 13 nenes son abusados sexualmente en la infancia. Y, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, las niñas de más de cinco años son las principales víctimas de abuso sexual y en tres de cada cuatro casos el agresor es un familiar directo o persona de confianza. En la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas. La fiscal Del Río Ayala, a fines del 2018, dijo que en el departamento La Capital "hay entre tres y seis denuncias de abuso sexual" y que "el 95 por ciento de los agresores son varones". Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación reveló que en los 180 días de clases de 2018 detectaron 422 casos de abuso infantil y adolescente en las escuelas de Santa Fe gracias a los contenidos de la ley de Educación Sexual Integral.

Asimismo, la reconocida abogada Susana Chiarotti del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) detalló a diario UNO de Santa Fe sobre la problemática: "Vivimos en una provincia donde el abuso sexual incestuoso es una epidemia. A la hora de denunciar tenemos algunos datos que nos indican que son menos del cinco por ciento las denuncias, y de esa cantidad no llegan ni al uno por ciento las condenas. Entonces, estamos ante un fenómeno de abusos incestuosos a niños y niñas que provocan embarazos forzados, traumas para toda la vida, y que queda silenciado".

Cambios de vida

Baldomir vendió plumeros en forma ambulante y al mismo tiempo boxeaba. En 2006 se consagró fue campeón mundial en la categoría welter y fue declarado el boxeador del año por el Hall de la Fama del Boxeo Internacional de Los Angeles, y ahora lo espera un largo encierro. La vida deportiva de Baldomir fue un sube y baja, conoció la gloria y el ocaso, pero su carrera se basó en sacrificio y esfuerzo por ir ganando su lugar en la élite del boxeo mundial.

Recién a los 34 años tuvo la chance de pelear por el título mundial y lo logró nada menos que en el mítico Madison Square Garden cuando el 7 de enero del 2006 cuando derrotó en fallo unánime al estadounidense Zab Judah que en ese momento era considerado uno de los mejores libra por libra. Fue 115-113, 115-112 y 114-113. Y en el rincón de Baldomir estaba sentado nada menos que el inolvidable y exitoso Amílcar Brusa.

Ese día estaban en juego tres coronas, la del Consejo Mundial, la de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. Pero estas dos últimas no lo reconocieron como campeón y dejaron vacante el título porque no abonó la tasa de sanción del combate mundialista. Se quedó sólo con el cinturón del Consejo Mundial.

El 22 de julio de 2006 hizo su primera defensa del título en el Boardwalk Hall de Atlantic City y derrotó por nocaut al ex campeón del mundo Arturo Gatti en el 9º asalto, luego de castigarlo sin piedad toda la pelea. Así Baldomir ratificaba su condición de campeón ante un boxeador de experiencia y recorrido.

Ese triunfo le permitió enfrentarse nada menos que al invicto Floyd Mayweather en el Mandalay Bay Casino & Resort Events Center de Las Vegas. Fue el 4 de noviembre y esa vez el tesón de Baldomir sucumbió ante el estilo y la categoría del estadounidense que le ganó todos los rounds. Una derrota previsible, pero digna ya que se mantuvo en pie durante los 12 asaltos.

En 2007 comenzó su declive deportivo cuando el 28 de julio en el Emerald Queen Casino de Tacoma, cayó en decisión unánime frente al estadounidense Vernon Forrest. Su carrera boxística había entrado hace tiempo en un cono de sombras. En Santa Fe el 27 de noviembre de 2009 cae ante el colombiano Jairo Jesús Siris por nocaut y anuncia que dejaba de boxear. Pero esa decisión no se mantuvo en el tiempo, ya que en el 2010 intentó la épica, enfrentó a Saúl Canelo Alvarez (boxeador de 20 años y en franco ascenso). El combate se desarrolló el 18 de septiembre en el Staples Center de Los Angeles, California. El mexicano lo noqueó en el sexto round, en lo que fue una derrota previsible.

Fue su última pelea importante, ya que luego vinieron algunos combates en el país ante rivales menores.