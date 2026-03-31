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El crudo relato del portero que redujo al tirador de San Cristóbal: "Me apuntó pero no alcanzó a gatillar"

El trabajador sostuvo que el chico de 15 años "estaba desorientado", "no reaccionaba a nada" y "ni siquiera sabía que había matado a un nene"

31 de marzo 2026 · 16:24hs
Fabio Barreto

Fabio Barreto, el portero que redujo al tirador de San Cristóbal. 

Fabio Barreto, portero que redujo al tirador de 15 años que mató a un compañero en la Escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, contó cómo fue el momento en que se enfrentó al adolescente y el estado de shock en el que lo encontró.

El trabajador relató en una entrevista televisiva cómo sucedieron los hechos. "En el ingreso de los alumnos, cuando van a formar, yo estaba en el frente de la institución y escuché dos explosiones pensando que por ahí habían tirado un cohete o habían reventado un globo", comentó sobre el inicio del dramático episodio.

"Después veo a los chicos salir corriendo, gritando y cuando me asomo a la puerta estaba el chico armado, disparando", confió y señaló que "en ese momento la reacción fue encararlo y reducirlo para sacarle el arma, para que no siga haciendo desastre, porque apuntaba y tiraba a lo que sea".

"Me apuntó, pero no alcanzó a gatillar. Lo encaré. Lo puse boca abajo y después lo traje y lo senté frente a preceptoría hasta que llegó la policía". Además, confirmó que el tirado tenía una escopeta con dos cañones con alrededor de "20 cartuchos".

>>Leer más: Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

El momento donde ve el cuerpo de Ian Cabrera

"Estaba en el piso tirado frente a los baños. Cuando yo lo reduje, ahí lo vi al chico que estaba en el piso inconsciente", reveló en el momento en que se dio cuenta que el cuerpo de Ian Cabrera yacía en frente de las puertas del baño.

Respecto al momento en que el agresor decide dispararle a la víctima, detalló que "primero arma la escopeta dentro del baño y ahí dispara" y opinó que "le tiró al primero que cruzó".

El estado de shock del tirador

Fabio Barreto indicó que "casi" no tiene "contacto con los chicos" porque en el establecimiento educativo cumple funciones de mantenimiento. Por eso, no pudo dar detalles de la conducta previa del agresor en el colegio.

En cuanto a la agresión, observó que "el chico tenía agilidad para cargar, porque apuntó y cargó rápido" y señaló que "sabía cómo manipular el arma". Respecto a lo que llegó a hablar con el victimario, confió que lo único que le dijo el adolescente fue: "Fui a cazar el fin de semana'".

"Él no sabía, no reaccionaba a nada. Ni siquiera sabía que estaba en la escuela", indicó sobre la primera reacción que tuvo el adolescente después de ser reducido,

Por último, dejó un detalle sobre el grado de consciencia que pudo haber tenido al momento de la tragedia. "Estaba desorientado. No sabía lo que hizo. Ni siquiera sabía que mató a un nene. No sabía que había matado", sostuvo.

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