El depósito que explotó en Recreo ya tenía antecedentes

Un incendio de proporciones se produjo este jueves en un depósito donde funcionaba una empresa que trabaja con combustibles, en la localidad de Recreo. Por la explosión, un joven operario, identificado como Javier Vázquez, murió, y otros tres trabajadores que prestaban servicios en el lugar fueron derivados al Protomédico con principio de asfixia.

Ante este nuevo siniestro, el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, detalló ayer que el año pasado un trabajador fue herido por quemaduras en el mismo lugar. Y que como consecuencia de aquél episodio se realizó una inspección y se abrió sumario por ese motivo.

Explosión e incendio

El siniestro se produjo aproximadamente a las 9 del jueves en el depósito de Recreo, localidad del departamento La Capital ubicada a unos 187 kilómetros al norte de Rosario.

Los vecinos escucharon una fuerte explosión en los alrededores de la empresa Wente S.R.L. ubicada sobre ruta provincial 5, entre las rutas 11 y 2. Llamaron al 911 y al lugar llegaron efectivos de Recreo y del Comando Radioeléctrico que preservaron la zona. Luego, lo hicieron autobombas de bomberos que trabajaron para extinguir el foco y ambulancias del Sies y del Cobem. Las columnas de humo se vieron desde la ciudad de Santa Fe, distante a 17 kilómetros del lugar.

Se llegaron a escuchar otros tres grandes estallidos que generaron desesperación entre los habitantes de al zona, la mayoría de ellos productores rurales y personal que trabaja en el correo privado Oca, que tiene un depósito lindero, y en u na construrctora cercana. Pero fue el depósito de biocombustible donde las pérdidas, además de fatales, resultaron totales.

Como consecuencia del incendio perdió la vida Vázquez y sus compañeros debieron ser intervenidos. La Justicia spera las pericias que hayan arrojado las investigaciones realizadas por los bomberos.

Otro caso reciente

"A mediados del año pasado se había hecho un procedimiento inspectivo en el establecimiento también a raíz de un accidente en el cual un obrero había resultado con quemaduras. Allí se detectó un conjunto de irregularidades como falta de capacitación al personal, de entrega de elementos de trabajo y ropa adecuada para las tareas que están desempeñando, incumplimiento en normas técnicas que tienen que ver con la actividad riesgosa o peligrosa. En estos casos lo que primero que hacemos es una serie de intimaciones a la empresa para que adecúe las normas de higiene y seguridad a la prestación de servicios en el establecimiento. Paralelamente un procedimiento sumarial", detalló Pusineri.

Al mismo tiempo explicó que "se fueron haciendo las intimaciones, las citaciones y eso lleva un tiempo. Sobre finales del año pasado no se había constatado por parte de la empresa el cumplimiento de las intimaciones o los requerimiento que se le hicieron. Por lo cual ese expediente pasó a un estado de resolución para aplicarle una sanción a la empresa por el accidente del año pasado. Ayer habíamos ordenado que la gente de higiene y seguridad vaya al establecimiento nuevamente y bueno como estaban los bomberos con un cerco policial no se pudo hacer. En este momento está yendo el equipo a la fábrica".

"Esta empresa tenía una severa advertencia de parte del Ministerio de Trabajo de las cosas que tenía que hacer y no las cumplió. Acá claramente hay una responsabilidad del empleador. La actuación de los poderes públicos estuvo, no puede excusarse como que no sabía o que no tenía conocimiento, al margen de que no sirve como excusa. La gente del Ministerio de Trabajo hizo las recomendaciones, las observaciones ya a mediados del año pasado. Hay que analizar las derivaciones penales del asunto", concluyó el secretario.

Informe: Diario UNO Santa Fe