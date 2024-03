El crimen de Viscovich en Chovet sigue siendo un gran dilema para esa pequeña comunidad

No hay pistas firmes, se suman hipótesis a la causa pero no hay evidencia alguna sobre él o los asesinos del dirigente ruralista

El horrendo crimen del ex dirigente de Federación Agraria de Chovet, Aldo Viscovich, sigue dando que hablar en la pequeña localidad del departamento General López de alrededor de 2500 habitantes. Es que el 18 de mayo se va a cumplir un año del asesinato en su casa y no hay pistas firmes sobre quién o quiénes fueron los asesinos ni tampoco el móvil. La fiscal que entiende en la causa es Susana Pepino, de Melincué, y si bien ordenó varias medidas, aún no hay indicios de dar con el o los culpables.