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El Concejo de VGG acompañará los proyectos de reformas estructurales que necesita la ciudad

Así lo aseguró el presidente del cuerpo legislativo, Nicolás Ramírez, durante el acto de inicio de las sesiones ordinarias

30 de marzo 2026 · 11:16hs
Nicolás Ramírez aseguró: “Este Concejo estará a disposición de los proyectos de reformas estructurales que tanto demanda nuestra ciudad”

Nicolás Ramírez aseguró: “Este Concejo estará a disposición de los proyectos de reformas estructurales que tanto demanda nuestra ciudad”
El Concejo de VGG acompañará los proyectos de reformas estructurales que necesita la ciudad

El Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez dio inicio a su año legislativo y en el discurso de apertura el presidente del cuepo, Nicolás Ramírez aseguró: “Este Concejo estará a disposición de los proyectos de reformas estructurales que tanto demanda nuestra ciudad”. También se refirió al impacto de las políticas nacionales en la ciudad, mencionando la desocupación y el bajo consumo en consonancia con las palabras vertidas en el acto por el intendente villagalvense, Alberto Ricci.

El presidente del Concejo, tras escuchar el informe del intendente Ricci, indicó: “Sabe que soy crítico desde un perfil constructivo; la exigencia, incluso conmigo mismo. Reconozco que estamos ante un proceso donde el gobierno nacional ha decidido asfixiar tanto a la provincia como a los municipios, donde la coparticipación ha caído exponencialmente debido a la baja en el consumo”.

“Esta situación repercute en las calles todos los días. Nos toca transitar como ciudad un contexto donde la gente la está pasando mal, se endeuda cada vez más y el nivel de asistencia que requiere es mayor. Debemos estar no solo como institución, sino como actores de la democracia, a la altura de las circunstancias, desde la planificación, la escucha y la resolución de los problemas”, señaló Ramírez en su discurso de apertura.

Reformas necesarias

El presidente del Concejo agregó: “Quiero decirle que el gobierno local, para llevar adelante su gestión, contará con el respaldo de este Concejo Deliberante, que de forma responsable siempre ha debatido y aportado soluciones e ideas para la ciudad. Seguramente este año no será la excepción”.

“Estamos viviendo una etapa oscura de la sociedad —en referencia a las políticas del gobierno nacional—, donde el Concejo Deliberante ha abierto sus puertas para resolver los problemas que la ciudadanía nos demanda”, sostuvo.

Finalmente, destacó el trabajo de cercanía con los vecinos: “Seguimos, a través de nuestra oficina de atención ciudadana, resolviendo problemas, prestando oído a cada situación. Este Concejo estará a disposición de los proyectos de reformas estructurales que tanto demanda nuestra ciudad”, concluyó.

Los temas de la primera sesión

En el marco de la primera sesión ordinaria, tras la lectura del orden del día, adhesiones y palabras de apertura, el cuerpo legislativo abordó distintos temas. Entre ellos, se aprobó una declaración manifestando preocupación por el proyecto de concesión y profundización de la Hidrovía del río Paraná, junto con una resolución para remitir dicha postura a otros concejos de la región.

Asimismo, se declararon de interés municipal y cultural diversas iniciativas, como la actividad “Sensaciones con Luz de Luna”, el 40° aniversario de la Escuela de Enseñanza Media N° 364 “Soldado Aguirre” y el reconocimiento como ciudadanos ilustres a los exconcejales que asumieron el 10 de diciembre de 1983.

También se declaró al 2026 como “Año del 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976: Memoria, Verdad y Justicia”, autorizando su uso en documentación oficial.

En materia legislativa, se trataron proyectos de ordenanza vinculados a la adhesión al sistema provincial de turnos online del Registro Civil, la creación de un programa de higienización de contenedores de residuos y la implementación del programa “Senda Segura VGG”. Además, se aprobaron iniciativas para la restauración del monumento a Eva Duarte de Perón y un pedido de informe sobre la Granja Municipal.

Por último, el Departamento Ejecutivo elevó un decreto para la aceptación de un moto vehículo, que fue puesto a consideración del cuerpo.

>>Leer más: Alberto Ricci abrió las sesiones del Concejo de Villa G. Gálvez convocando al diálogo y la participación

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