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Alberto Ricci abrió las sesiones del Concejo de Villa G. Gálvez convocando al diálogo y la participación

Destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Municipalidad y el cuerpo legislativo, remarcó acciones realizadas e informó los proyectos para este año

27 de marzo 2026 · 13:55hs
En su alocución Ricci destacó obras

En su alocución Ricci destacó obras, programas y acciones de gobierno. “Seguimos transformando la ciudad. Avanzamos con pavimento, adoquinado, desagües pluviales, cordón cuneta y cloacas".

Con un mensaje donde destacó el trabajo conjunto del municipio con la provincia y abundó en críticas hacia el gobierno nacional, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci dejó inaugurado el 45° período de sesiones ordinarias del cuerpo legislativo local.

En la apertura de su discurso el jefe municipal convocó al diálogo continuo, a la participación, y a seguir construyendo una ciudad mejor y criticó la gestión a nivel nacional. “Vivimos tiempos donde, muchas veces, lo individual parece imponerse sobre lo colectivo, donde la violencia atropella el diálogo. Y donde el enojo y la agresión ganan protagonismo innecesario. No podemos naturalizar los discursos de odio. Ni las agresiones. Mucho menos cuando provienen de quienes tienen grandes responsabilidades. La diversidad de opiniones no nos divide, nos enriquece”.

Atacar en vez de solucionar

Vemos a un presidente que en vez de buscar soluciones que generen más puestos de trabajo y mejoras en la vida de los argentinos, sale a atacar al sector productivo, en especial a los industriales y a todas aquellas personas que opinen diferente, ya sea en los medios, el congreso o utilizando las redes sociales”, agregó.

Indicó además que “podemos decir que tenemos un gobierno nacional sin obras públicas, sin mejoras en las jubilaciones, sin atención a las personas con discapacidad y una situación económica y financiera de la población que está más cercana al quebranto que a vivir mejor”.

Austeros pero eficientes

“Desde nuestra parte seguiremos ajustando los gastos, trabajando con austeridad, pero con eficiencia para optimizar recursos y sostener políticas públicas fundamentales para nuestras vecinas y vecinos. Seguiremos sosteniendo nuestras obligaciones y nuestra forma de gobernar, como lo venimos haciendo durante estos 10 años”, enfatizó.

También adelantó que continuarán las gestiones con el gobierno provincial paralas obras y las acciones necesarias en salud, seguridad y educación.

Obras para Villa Gobernador Gálvez

En su alocución Ricci destacó obras, programas y acciones de gobierno. “Seguimos transformando la ciudad. Avanzamos con pavimento, adoquinado, desagües pluviales, cordón cuneta y cloacas. Sólo en redes cloacales, en barrio Ibarra colocamos más de 7.500 metros de cañerías, beneficiando a más de 4.000 vecinos, con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos”.

El intendente también dedicó un tiempo a resaltar la pavimentación con adoquines: “Quiero destacar especialmente el plan de pavimentación con adoquines de producción municipal, un modelo que nos permite avanzar con más obras, optimizando recursos y generando trabajo local. En 2025 Totalizamos 1.520 metros lineales de calles adoquinadas con una inversión total de 300 millones de pesos”.

Señaló que: “Estamos invirtiendo más de mil millones de pesos en la incorporación de más de mil nuevos contenedores. Estamos mejorando la recolección, el orden y la limpieza en toda la ciudad y seguiremos con la incorporación de un nuevo camión recolector. También sumaremos un rodillo compactador de asfalto, un vibro compactador de suelo y dos pick-ups”.

Seguridad

En materia de seguridad, destacó que se fortaleció el Centro de Monitoreo: “Contamos con 345 cámaras activas y un Centro de Monitoreo que funciona las 24 horas con presencia de personal policial y una articulación directa con las fuerzas de seguridad. Estamos colaborando en la prevención del delito y en muchas oportunidades, aportando material para su esclarecimiento. Además de asistencia a diferentes sucesos que se dan en la vía pública”. Indicó que se sumarán “906 nuevas cámaras en 302 puntos de la ciudad”.

También se refirió al contexto económico y social que produjo un aumento en ciertos problemas de salud como consumo problemático de sustancias, ludopatías, autolesiones, intentos de suicidio y la salud mental en su conjunto, “de forma transversal en todas las edades, pero principalmente en jóvenes”, continuó Ricci.

En ese sentido, el jefe municipal dijo: “Todo esto llevó a la planificación, creación y ampliación de equipos específicos pertenecientes a la primera línea de atención, priorizando las actividades de prevención y promoción de la salud. Seguimos sosteniendo la Casa Terapéutica y otros dispositivos que trabajan junto a instituciones y poblaciones”.

Ricci expresó que se avanzó con el plan de arbolado público. “Plantamos 197 árboles durante el último año y alcanzamos un total de 2.500 desde 2017” y aclaró que “en el camino de la concientización y el cuidado del ambiente, nuestra Reserva Natural recibió a más de 4900 visitantes, entre instituciones de la ciudad y la región y el público en general”.

Propuestas gratuitas y digitalización

Alberto Ricci no dejó pasar la oportunidad de subrayar las más de 200 propuestas libres y gratuitas que se llevaron a cabo desde el municipio para todos los vecinos: “En 2025 desarrollamos más de 200 propuestas abiertas y gratuitas para todas las edades: desde bebés hasta adultos mayores en colonias, escuelas deportivas, capacitaciones en oficios y talleres culturales”.

“En 2025 presentamos la aplicación VGGMUNI, una herramienta que permite mejorar la atención, agilizar trámites y acercar el municipio a cada vecino”.

También indicó: “Conformamos el Centro de Atención Ciudadana, un dispositivo único que durante las 24 horas atiende y vehiculiza las necesidades, trámites, reclamos y demandas de la ciudadanía. Porque un Estado moderno también es un Estado más cercano”.

“Sabemos que falta. Pero también tenemos claro cómo queremos seguir construyendo esta ciudad, que cada día está más linda”, finalizó.

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez vibró con la antesala de los Juegos Sudamericanos

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