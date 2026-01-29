La Capital | La Región | festival

Confirmaron que el festival Pre Cosquín volverá a realizarse en Reconquista

Con la firma de un convenio de cooperación recíproca entre los representantes de las municipalidades de la ciudad cordobesa y su par santafesina, se abren instancias de intercambio

29 de enero 2026 · 12:29hs
En la oportunidad, ambos mandatarios resaltaron la relevancia del acuerdo, que posibilita compartir experiencias y poner en marcha proyectos en diversas áreas, impulsando el crecimiento común y la integración regional. 

Este lunes 26 de enero, en el contexto del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, los intendentes de Reconquista, Amadeo Enri Vallejos, y el de Cosquín, Raúl Cardinali, firmaron un nuevo convenio de colaboración recíproca entre ambas ciudades.

El acuerdo se concretó en conferencia de prensa en la Plaza Próspero Molina y fijó como meta impulsar la relación en materia cultural, turística y de colaboración institucional entre las dos comunidades.

La vuelta del Pre Cosquín

Más adelante, la Secretaría de Cultura de Reconquista informará las condiciones de participación, aspectos organizativos y el funcionamiento de la sede zonal del Pre Cosquín, con el objetivo de convocar no solo a artistas locales sino también a representantes de localidades vecinas para que puedan concursar en el certamen clasificatorio para el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

De este modo, se refuerza el espíritu de unidad y colaboración entre Reconquista y Cosquín en un escenario emblemático para la cultura nacional, reafirmando la integración a través del folklore y la identidad argentina.

