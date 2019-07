Dictan conferencias del TED el sábado en Casilda

El teatro Dante de Casilda se convertirá este sábado, de 14 a 20, en escenario de un acontecimiento que tendrá como plato fuerte una serie de disertaciones que prometen atrapar al público como suele suceder en cada lugar donde es desplegada esta propuesta que rescata la fortaleza de las ideas y la creatividad.

Se trata de las ya conocidas mundialmente charlas TED que, como su sigla lo indica, apuntan al abordaje de temas vinculados con la tecnología, entretenimiento y diseño aunque fue tal la repercusión de la iniciativa que se amplió el horizonte hacia otros ejes de interés como salud y acciones sociales.

Hombres y mujeres de diferentes edades que tienen conexión con Casilda y la región harán hincapié en actividades que desarrollan y experiencias de vida que seguro resultarán enriquecedoras para quienes asistan. Más aún por el perfil y formato comunicacional de TED cuya organización sin fines de lucro no partidista se dedica a la difusión de ideas en forma de conversaciones breves e impactantes.

La entrada es gratuita y los cupos disponibles ya fueron asignados a instancias de un sorteo entre centenares de inscriptos por la web.

El equipo organizador de TED Casilda está formado por ocho jóvenes de la ciudad y la zona que asumieron el desafío y lograron la licencia para el encuentro "a partir de la motivación que generaron los anteriores como el hecho en Rosario".

Así lo explicó Fernando Fava, quien forma parte del grupo que también integran Silvina Borgiani, Iván Regali, Francisco Canterle, Marcelo Tazzioli, Marcos Mamarella y María Emilia Zorzin.

La actividad, que tendrá como maestro de ceremonia al periodista Ciro Seisas, también tiene el apoyo de instituciones y empresas que ofician de sponsors al tiempo que fue declarada de interés municipal.

"Las personas que darán las charlas son de la ciudad y la región y tienen una gran historia para compartirnos desde hechos cotidianos que nos develan una nueva forma de ver y entender las cosas", explicó.

Entre los 11 oradores que compartirán lo que les apasiona estará la joven entrenadora Melisa Angles, quien forma parte de la selección argentina sittin volley como preparado física y tiene un afecto especial por Casilda al asegurar que "es la ciudad que le regaló a sus amigos más íntimos". También fue confirmada la presencia del diseñador gráfico y digital casildense, Gabriel Griffa, quien además es un apasionado por pintar murales callejeros como el que hizo para evocar la figura del futbolista Angel Di María en el club donde surgió el astro rosarino.

No menos interesante será la charla del ex combatiente de Malvina, Alberto Fernández, quien contará una historia vivida en primera persona "no sólo para emocionarnos, sino también para dejarnos un mensaje positivo" de que "casi siempre es posible seguir". Además se anuncio la participación de la rosarina Claudia Calvete, referente del grupo de Padres Adoptivos y en Espera a nivele local, provincial y nacional; la instructora casildense en técnicas de gimnasia, Andrea Moriconi, y el médico deportólogo, Fernando Bacci; quien formó parte del cuerpo técnico de NOB y de la selección de Chile bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli.

A ellos se suman el médico veterinario especialista en dermatología, Gustavo Tártara; el ecodiseñador, José M. Rodríguez; el empresario, Lucas Antonetti; el enfermero y payaso hospitalario, Martín Costa, y la escritora y profesora de literatura, Patricia Bottale.

Gustavo Orellano