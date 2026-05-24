De Grandis defendió la tasa portuaria, anunció obras en ruta 11 y reivindicó la soberanía de Punta Quebracho

El intendente confirmó que invertirán más de 3.600 millones de pesos en reparar la RN 11, habló de las dificultades de convivir con el polo petroquímico y ratificó que este será su último mandato

El mandatario anunció que el municipio comenzará la próxima semana una fuerte intervención sobre la ruta nacional 11, con fondos propios

Carlos De Grandis volvió a plantarse como una de las voces más firmes del cordón industrial santafesino. En una entrevista con LT8, el intendente de Puerto General San Martín mezcló gestión, historia, infraestructura y política regional para defender el rol de las ciudades portuarias , cuestionar la falta de inversiones nacionales y explicar por qué considera indispensable sostener la tasa que pagan los camiones que ingresan a las terminales exportadoras.

En paralelo, anunció que el municipio comenzará la próxima semana una fuerte intervención sobre la ruta nacional 11 , con fondos propios, luego de años de reclamos por el estado “calamitoso” de la traza.

“Tomamos la decisión por todas las muertes que han sucedido en el último tiempo”, sostuvo el jefe comunal al explicar la obra que demandará unos 3.600 millones de pesos.

También repasó el crecimiento urbano de Puerto San Martín , las actividades previstas por los 180 años de la batalla de Punta Quebracho y hasta su futuro político , donde dejó en claro que no buscará nuevos cargos una vez finalizado su mandato en 2029.

La ruta 11 y una decisión millonaria

Uno de los ejes centrales de la charla fue el deterioro de la ruta 11, una problemática histórica para el cordón agroexportador y petroquímico del Gran Rosario.

De Grandis describió un escenario crítico, con accidentes permanentes, camiones circulando sobre una calzada destruida y múltiples víctimas fatales en los últimos años. “Varias muertes lamentablemente. Calamitoso el estado”, resumió.

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Recordó que durante años reclamaron obras a Vialidad Nacional, pero ante la falta de respuestas decidieron avanzar desde el municipio. Según explicó, el Concejo Municipal autorizó por unanimidad la inversión y ya se adjudicaron los trabajos a una empresa rosarina.

La intervención abarcará cuatro kilómetros de la ruta 11 dentro del ejido de Puerto General San Martín e incluirá reparación integral de la calzada, banquinas, señalización y mejoras de infraestructura.

“Hay columnas torcidas porque los camiones se apoyan prácticamente sobre ellas cuando bajan a la banquina. Es una locura”, explicó mientras en el streaming de LT8 se observaban imágenes del tránsito pesado circulando sobre la deteriorada traza.

De Grandis insistió en que el problema no es menor si se tiene en cuenta el volumen de camiones que recibe la región. “Casi 600 mil camiones entran por año a nuestra ciudad y más de 700 mil a Timbúes. Todo pasa por estas rutas”, señaló.

La discusión por la tasa de camiones

Otro de los temas centrales fue el debate abierto entre municipios, terminales y sectores productivos por el futuro esquema de financiamiento para el mantenimiento de accesos portuarios.

El intendente confirmó que participó de reuniones recientes junto a otros jefes comunales y representantes provinciales para discutir una posible reformulación de la tasa que pagan los camiones cerealeros.

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Allí dejó en claro que Puerto General San Martín no resignará recursos sin garantías. “No estoy de acuerdo con algunos números que se plantearon”, afirmó sobre la posibilidad de crear un fideicomiso financiado con un dólar y medio por tonelada transportada.

Según explicó, una parte de esos fondos iría a un esquema común y otra quedaría para los municipios. Sin embargo, consideró insuficiente el reparto propuesto. “Los números empiezan a cerrar un poquito con 0,52 y no con 0,40 centavos de dólar”, sostuvo.

Arriba de una bomba

Defendió con firmeza la continuidad de la tasa al remarcar que Puerto convive diariamente con el impacto del polo industrial y petroquímico. “Estamos arriba de una bomba”, lanzó al describir la convivencia de barrios urbanos con plantas químicas, gaseras y terminales portuarias.

Incluso recordó accidentes y explosiones ocurridas a lo largo de los años y aseguró que la ciudad necesita recursos permanentes para afrontar obras, salud y servicios. “El aire que se respira no es el mejor aire”, dijo.

En ese marco, diferenció claramente el negocio cerealero de otras actividades industriales. “Química, petroquímica, biodiesel, gaseras y aceiteras les vamos a seguir cobrando la tasa y lo vamos a defender a muerte”, advirtió.

También reapareció uno de los históricos reclamos del cordón industrial: la falta de infraestructura acorde al volumen económico que genera la región. De Grandis comparó los accesos portuarios del Gran Rosario con los de Buenos Aires y sostuvo que existe una deuda estructural del Estado nacional. “En Buenos Aires la pagamos todos los argentinos. A los puertos entran por un tubo y acá seguimos con rutas viejas, angostas y destruidas”, cuestionó.

El intendente reconoció además las obras que viene realizando el gobierno provincial sobre la autopista Rosario-Santa Fe, aunque advirtió que el verdadero problema continúa estando en los accesos finales a las terminales. “Si no hacen la obra en el embudo, llegamos más rápido al cuello de botella y después cuesta entrar a los puertos”, explicó.

Punta Quebracho y el “grito de soberanía”

La entrevista comenzó con un tono más distendido, repasando las actividades turísticas y recreativas que impulsa Puerto General San Martín. De Grandis destacó el crecimiento del parque recreativo municipal, las cabañas y el “carrusel más grande del mundo”, además de anunciar la incorporación de un cine 4D y un trencito turístico adquirido recientemente en China.

Pero uno de los momentos más enfáticos apareció al hablar de la batalla de Punta Quebracho, cuyo 180 aniversario se celebrará el próximo 4 de junio. Para el intendente, la batalla sigue siendo una “deuda histórica” en términos de reconocimiento nacional.

“Todos conocen la Vuelta de Obligado, pero no se estudia el final de esa guerra, que fue Punta Quebracho”, sostuvo.

De Grandis reivindicó aquel combate como “un grito de soberanía económica” y recordó que desde allí comenzó a consolidarse el control argentino sobre la navegación de los ríos interiores.

La ciudad organizará durante junio actividades culturales, recitales y una maratón multitudinaria.

“Este es mi último mandato”

Sobre el cierre, De Grandis sorprendió con una definición política contundente. Tras siete mandatos consecutivos, aseguró que no buscará nuevos cargos una vez finalizado su actual período en 2029. “Lo mejor que me pasó en la vida es ser intendente de mi ciudad”, afirmó.

El jefe comunal reveló además que recibió propuestas para ocupar otros espacios políticos, incluso candidaturas provinciales, pero aseguró que nunca tuvo interés en abandonar Puerto General San Martín.

“Le debo todo a mi ciudad”, resumió. Y concluyó con una frase cargada de balance personal y político: “He perdido cumpleaños de mis hijos y muchas cosas por esta pasión. Pero no me arrepiento. Mi lugar siempre fue mi pueblo.”

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