Casilda: la Municipalidad clausuró la obra de los tribunales

El municipio puso la faja en el ingreso al predio donde se están talando los árboles (Gentileza Casilda Plus).

Casilda Plus

Tal como lo publicó La Capital la semana pasada, vecinos autoconvocados de Casilda salieron a mostrar su descontento y oposición ante la "tala indiscriminada" de árboles en el Parque Sarmiento, de jurisdicción municipal, donde está previsto construir el nuevo edificio de tribunales de esa ciudad. El acampe que realizaron en el lugar, primero dentro del predio y luego en la entrada, no logró impedir el ingreso de los operarios y las máquinas que comenzaron el miércoles pasado a podar la copas de los ejemplares.

"Tribunales sí, en el parque no" es la consigna del grupo de personas, en su mayoría estudiantes, que no se oponen a la construcción del nuevo edificio pero califican como un "ecocidio" la utilización de un espacio público y pulmón verde de la ciudad para llegar a cabo semejante emprendimiento. Ellos afirman que Casilda "tiene otros lugares" donde podrían levantarse los tribunales.

La protesta no es nueva. El proyecto ya venía recogiendo voces en contra de la construcción del edificio de 5.504,39 metros cuadrados cubiertos y cinco niveles en el Parque Sarmiento. Pedían que se reviera el lugar, lo que generó una fuerte polémica en la ciudad.

Incluso el tema llegó a la Legislatura provincial por medio de un pedido para que tanto el Ejecutivo provincial como el Poder Judicial santafesino informaran al respecto con el fin de conocer detalles y especialmente si se habían hecho los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Clausura

Después de idas y venidas, marchas, pintadas frente al municipio, detenciones y un clima de tensión creciente en la ciudad, la Municipalidad puso este lunes la faja de clausura en el ingreso al obrador. El motivo fue que no se habían presentado los planos conrrespondientes y no se cumplieron con determinados requisitos administrativos. El secretario de Hábitat y Planeamiento Urbano de la Municipalidad reveló a Radio Casilda que “el representante de la empresa no quiso firmar el acta de clausura”.

La orden frenó, al menos momentáneamente, la obra. "Independientemente de lo que ha pasado con la clausura, que es un trámite de la municipalidad, vamos a seguir con las reuniones", dijo el funcionario municipal al mismo medio.

Luego de la clausura, seis asambleístas mantuvieron el mismo lunes una reunión con el intendente Golosetti y el senador Rosconi para debatir sobre la edificación de Tribunales en el Parque Municipal Sarmiento.

En diálogo con el programa radial Mañanas Del Sur de Radio Del Sur FM 107.3, Lucrecia Martini, una de los autoconvocados, contó que fueron las propias autoridades quienes presentaron la propuesta de trasladar la obra al terreno que se encuentra frente al Hospital San Carlos, en boulevard 9 de Julio entre Las Heras y Remedios de Escalada.

La idea, se dijo, será presentada a la Corte Suprema de Justicia en principio, este mismo martes. Según afirmó la vecina, tanto Golosetti como Rosconi les recomendaron realizar una nota, la cual acompañarán, con los respectivos argumentos solicitando que la obra se realice en el nuevo espacio propuesto.